ВСУ атаковали главный нефтеналивной порт РФ на Финском заливе

«В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения», — говорится в посте в телеграм-канале губернатора.

Дрозденко заявил, что над Ленинградской областью в последние часы сбиты более 30 беспилотников.

По словам губернатора, «падение осколков и обломков» зафиксировано в городах Всеволожск и Тосно и двух деревнях, пострадавших нет.

Всеволожск — промышленный город рядом с Санкт-Петербургом, в 120 км от Приморска, Тосно — железнодорожный узел в 155 км от Приморска и в 50 км от Всеволожска.

Приморск — это главный российский нефтеналивной порт на Финском заливе, он расположен на конце системы нефтепроводов.

Губернатор Дрозденко сообщает, что «отражение атаки БПЛА продолжается».

Спустя 17 минут Дрозденко сообщил, что на судне в Приморске «ликвидировано открытое горение». «Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет», — уверяет губернатор.

При налете украинских беспилотников на российский нефтяной порт Приморск, помимо одного судна, загорелась и насосная станция — это следует из нового краткого сообщения губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

«В Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Без пострадавших», — гласит сообщение в телеграм-канале губернатора.

