ВСУ атаковали главный нефтеналивной порт РФ на Финском заливе

12 сентября, 2025 11:16

Украинские беспилотники атаковали российский нефтяной порт Приморск, и там вспыхнул пожар на одном судне — это следует из последнего краткого сообщения губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о налете дронов и его отражении.

«В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения», — говорится в посте в телеграм-канале губернатора.

Дрозденко заявил, что над Ленинградской областью в последние часы сбиты более 30 беспилотников.
По словам губернатора, «падение осколков и обломков» зафиксировано в городах Всеволожск и Тосно и двух деревнях, пострадавших нет.

Всеволожск — промышленный город рядом с Санкт-Петербургом, в 120 км от Приморска, Тосно — железнодорожный узел в 155 км от Приморска и в 50 км от Всеволожска.

Приморск — это главный российский нефтеналивной порт на Финском заливе, он расположен на конце системы нефтепроводов.

Губернатор Дрозденко сообщает, что «отражение атаки БПЛА продолжается».

Спустя 17 минут Дрозденко сообщил, что на судне в Приморске «ликвидировано открытое горение». «Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет», — уверяет губернатор.

При налете украинских беспилотников на российский нефтяной порт Приморск, помимо одного судна, загорелась и насосная станция — это следует из нового краткого сообщения губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

«В Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Без пострадавших», — гласит сообщение в телеграм-канале губернатора.

Приморск — это главный российский нефтеналивной порт на Финском заливе, к нему подведены нефтепроводы из нефтедобывающих регионов на севере европейской части России и в Сибири.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

