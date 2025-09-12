Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Скандал! В магазине Lidl прозвучала реклама на русском (4)

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 18:59

Важно 4 комментариев

TV3/ Bez Tabu

Покупатели, которые хотели купить необходимые товары в магазине Lidl в Межциемсе в начале рабочего дня, удивились, услышав рекламу на русском языке, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Директору магазина сразу же сообщили об инциденте, но она сама трансляцию рекламы на русском языке не слышала.

В Центр государственного языка уже поступила жалоба от жителя, который в тот же день услышал рекламу на русском языке в другом магазине Lidl, поэтому будет начато расследование.

"Закон о государственном языке распространяется и на рекламу: рекламы только на иностранном языке не может быть. В первую очередь, все объявления, включая рекламу в торговом зале, должны быть на государственном языке. В рамках расследования мы выясним все обстоятельства, запросим мнение и объяснения «Lidl» относительно того, почему возникла такая ситуация", - заявила Руководитель отдела контроля языка Центра государственного языка Мадара Реке.

Представитель магазина признаёт, что в тот день реклама на русском языке транслировалась в нескольких магазинах Lidl. Материалы для громкоговорителей готовятся централизованно.

"Поскольку в Латвии существуют как латышские, так и русские СМИ, мы также размещаем рекламу в этих СМИ на латышском и русском языках. Такая реклама была подготовлена ​​заранее. Из-за человеческого фактора эти два файла перепутались, и реклама транслировалась на русском языке. Приносим извинения всем покупателям, которые это услышали. Эта ошибка была быстро обнаружена. Прошло менее часа, прежде чем она была исправлена ​​во всех магазинах", - объяснила представитель Lidl Зане Нельке.

Пока не ясно, будет ли магазин оштрафован.

Комментарии (4)
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (4)

Важно 21:40

Важно 4 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (4)

Мир 21:38

Мир 4 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (4)

Важно 21:38

Важно 4 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (4)

Важно 21:07

Важно 4 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (4)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 4 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (4)

Важно 21:06

Важно 4 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (4)

Бизнес 21:01

Бизнес 4 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

