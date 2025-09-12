Директору магазина сразу же сообщили об инциденте, но она сама трансляцию рекламы на русском языке не слышала.

В Центр государственного языка уже поступила жалоба от жителя, который в тот же день услышал рекламу на русском языке в другом магазине Lidl, поэтому будет начато расследование.

"Закон о государственном языке распространяется и на рекламу: рекламы только на иностранном языке не может быть. В первую очередь, все объявления, включая рекламу в торговом зале, должны быть на государственном языке. В рамках расследования мы выясним все обстоятельства, запросим мнение и объяснения «Lidl» относительно того, почему возникла такая ситуация", - заявила Руководитель отдела контроля языка Центра государственного языка Мадара Реке.

Представитель магазина признаёт, что в тот день реклама на русском языке транслировалась в нескольких магазинах Lidl. Материалы для громкоговорителей готовятся централизованно.

"Поскольку в Латвии существуют как латышские, так и русские СМИ, мы также размещаем рекламу в этих СМИ на латышском и русском языках. Такая реклама была подготовлена ​​заранее. Из-за человеческого фактора эти два файла перепутались, и реклама транслировалась на русском языке. Приносим извинения всем покупателям, которые это услышали. Эта ошибка была быстро обнаружена. Прошло менее часа, прежде чем она была исправлена ​​во всех магазинах", - объяснила представитель Lidl Зане Нельке.

Пока не ясно, будет ли магазин оштрафован.