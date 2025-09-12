На следующей неделе погода станет более осенней: прогноз

Погодные условия будут определяться атлантическими циклонами, поэтому ожидается типичное для осени распределение осадков: меньше всего дождей будет в Латгалии, Селии и восточной части Видземе, но самые частые и сильные дожди ожидаются в Курземе и западной части Видземе. Осадки возможны каждый день. Временами ожидается порывистый ветер, особенно на побережье.

Эти выходные будут по-осеннему тёплыми — ночью температура воздуха опустится до +11..+16 градусов, днём +18..+23 градуса. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер. Ожидается переменная облачность, местами пройдёт кратковременный дождь, в Курземе также ожидаются сильные дожди с грозами.

Из-за большой облачности температура воздуха ночью на следующей неделе преимущественно будет выше +10 градусов, а в выходные дни может опуститься ниже. Максимальная температура в первой половине недели местами может достигать +20 градусов, но большинство дней не превысит +13..+18 градусов.