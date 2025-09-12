НАТО проводит консультации после того, как дроны РФ атаковали Польшу

Она отметила, что в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора каждая страна НАТО может запросить консультации в Североатлантическом совете, если территориальная целостность, политическая независимость или безопасность соответствующего государства оказались под угрозой.

После получения запроса на консультации созывается Североатлантический совет на уровне послов, на котором Латвию представляет постоянный представитель Латвии в НАТО Риекстиньш. Переговоры этих консультаций классифицированы.