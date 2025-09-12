Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами  

Вот и в последнем интервью ЛР4 он заявил: «А почему у нас на треть доходов меньше, чем в Эстонии – это сегодня факт. Мы должны привлекать международный бизнес сюда. Чтобы наш бизнес тоже укреплялся... Я за то, чтобы сюда хлынули инвестиции, чтобы больше было рабочих мест, чтобы наш бизнес тоже укреплялся».

Прекрасный тост, как сказали бы на Кавказе. И кстати, бывает даже так, что инвестиции к нам стучатся, но никак не могут достучаться. Кто же виноват? Вот вам одна история.

Директор по коммуникации эстонского паромного оператора "Tallink Grupp" Меэлис Компус сообщил, что его компания и правительство Латвии в последние годы несколько раз пытались договориться о восстановлении паромного маршрута Рига-Стокгольм. Это же подтверждает и министр сообщения Латвии Атис Швинка: «Мне грустно смотреть, насколько сильно, по сравнению с латвийскими портами, развился таллинский порт».

И действительно, в былинные доковидные времена Tallink возил по маршруту Рига-Стокгольм порядка 800 000 пассажиров в год. Представляете, какой поток туристов! Представляете, сколько денег они оставляли в рижских ресторанах, кафе, барах, сувенирных лавках? Вот вам и развитие нашего малого бизнеса, вот вам и рабочие места.

Так в чем затык то? А в том, объясняют Компус и Швинка, что в Риге нет действующего здания пассажирского терминала - оно переоборудовано под офис недвижимости.

"Без этого регулярное паромное сообщение невозможно", - развел руками Компус.

Швинка пояснил, что в 2007 году некоторые районы были намеренно исключены из территории Рижского порта. "Это территория Андрейосты, которая была передана в частные руки. Каким бы ни было решение, оно необратимо, и Рижский порт потерял эти территории. Tallink вёл переговоры с нынешними владельцами территории. Я был очень расстроен, узнав, какие тарифы требует частный собственник. Они во много раз превышают рыночные цены», — отметил Швинка.

А теперь внимание вопрос: кто сейчас является владельцем бывшего здания пассажирского терминала? Барабанная дррробь - та-дамм! Айнар Шлесерс.

Это что же получается: одной рукой он привлекает инвесторов в свой проект «Ватерфронт». Но другой рукой кладет большое бревно на пути других инвестиций и развития. Почему? Может будущим обитателям «Ватерфронта» не нравится поток туристов? Может им по душе тихая, спокойная, вымирающая Рига, в которой в ресторанах всегда полно свободных мест (правда, ресторанов все меньше)?

Все может быть, но факт остается фактом: Рига, депутатом которой является Айнар Шлесерс, крайне заинтересована в восстановлении паромного сообщения. Это один из шагов, которые помогли бы Латвии догнать так хвалимую им Эстонию. Всё сейчас в его руках. Почему же эти руки, вместо того, чтобы помогать, препятствуют?