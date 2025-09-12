Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами  

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 15:14

А ведь когда-то и в нашу бухту заходили большие корабли.

Лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс часто говорит о необходимости привлечения в Латвию инвестиций, о развитии транспорта, логистики – сферы, которые традиционно приносили стране хороший доход.

Вот и в последнем интервью ЛР4 он заявил: «А почему у нас на треть доходов меньше, чем в Эстонии – это сегодня факт. Мы должны привлекать международный бизнес сюда. Чтобы наш бизнес тоже укреплялся... Я за то, чтобы сюда хлынули инвестиции, чтобы больше было рабочих мест, чтобы наш бизнес тоже укреплялся».

Прекрасный тост, как сказали бы на Кавказе. И кстати, бывает даже так, что инвестиции к нам стучатся, но никак не могут достучаться. Кто же виноват? Вот вам одна история.

Директор по коммуникации эстонского паромного оператора "Tallink Grupp" Меэлис Компус сообщил, что его компания и правительство Латвии в последние годы несколько раз пытались договориться о восстановлении паромного маршрута Рига-Стокгольм. Это же подтверждает и министр сообщения Латвии Атис Швинка: «Мне грустно смотреть, насколько сильно, по сравнению с латвийскими портами, развился таллинский порт».

И действительно, в былинные доковидные времена Tallink возил по маршруту Рига-Стокгольм порядка 800 000 пассажиров в год. Представляете, какой поток туристов! Представляете, сколько денег они оставляли в рижских ресторанах, кафе, барах, сувенирных лавках? Вот вам и развитие нашего малого бизнеса, вот вам и рабочие места.

Так в чем затык то? А в том, объясняют Компус и Швинка, что в Риге нет действующего здания пассажирского терминала - оно переоборудовано под офис недвижимости.

"Без этого регулярное паромное сообщение невозможно", - развел руками Компус.

Швинка пояснил, что в 2007 году некоторые районы были намеренно исключены из территории Рижского порта. "Это территория Андрейосты, которая была передана в частные руки. Каким бы ни было решение, оно необратимо, и Рижский порт потерял эти территории. Tallink вёл переговоры с нынешними владельцами территории. Я был очень расстроен, узнав, какие тарифы требует частный собственник. Они во много раз превышают рыночные цены», — отметил Швинка.

А теперь внимание вопрос: кто сейчас является владельцем бывшего здания пассажирского терминала? Барабанная дррробь - та-дамм! Айнар Шлесерс.

Это что же получается: одной рукой он привлекает инвесторов в свой проект «Ватерфронт». Но другой рукой кладет большое бревно на пути других инвестиций и развития. Почему? Может будущим обитателям «Ватерфронта» не нравится поток туристов? Может им по душе тихая, спокойная, вымирающая Рига, в которой в ресторанах всегда полно свободных мест (правда, ресторанов все меньше)?

Все может быть, но факт остается фактом: Рига, депутатом которой является Айнар Шлесерс, крайне заинтересована в восстановлении паромного сообщения. Это один из шагов, которые помогли бы Латвии догнать так хвалимую им Эстонию. Всё сейчас в его руках. Почему же эти руки, вместо того, чтобы помогать, препятствуют?    

 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

