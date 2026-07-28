Spēcīgajā zemestrīcē Kumamoto prefektūras Jacuširo pilsētā sabrukusi daļa Uejanagi tilta. Bojājumi skāruši gājēju un velobraucēju ceļu, kas iebrucis upē.#Jacuširo #KumamotoPrefektūra #Japāna pic.twitter.com/mPmwQKJZed
— BreakingLV (@breakinglv) July 28, 2026
Подземные толчки были зафиксированы около 16:27 по местному времени на глубине около 10 км. В наиболее пострадавших районах префектуры сила землетрясения достигла максимальных 7 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности.
Severe damage reported in Kumamoto, Japan, with major road cracks following a magnitude 7.1 earthquake.(地震 ) pic.twitter.com/tjYgsVbU0M
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026
Предупреждение о цунами высотой один метр объявлено для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро на юго-западе Японии.
A few minutes ago: The stone walls of Kumamoto Castle collapsed following a magnitude 7.1 earthquake (地震 ) that struck 4 km southeast of Uki, Kumamoto Prefecture, Japan. pic.twitter.com/PwXwldRmIr
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026
На данный момент официальной информации о жертвах нет. Вместе с тем телеканал NHK сообщает со ссылкой на полицию и пожарную службу о многочисленных обращениях по поводу повреждённых зданий и пожаров, которые могли возникнуть из-за подземных толчков.
NOW: M7.1 Earthquake Near Uki, Japan#terremoto #地震 pic.twitter.com/nW2V9kGWkO
— Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 28, 2026
Прямые трансляции показывают, что жители собираются на открытых пространствах. Власти призывают не возвращаться в дома из-за риска сильных повторных толчков.
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