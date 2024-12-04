Правительство поддержало проект МУУРР о создании центра искусственного интеллекта

Как сообщили в МУУР, ЛНЦИИ будет способствовать надежному и безопасному применению искусственного интеллекта на пользу общества для повышения производительности и конкурентоспособности.

Центр создается как учреждение по сотрудничеству университетов, предприятий и госуправления. Планируется, что структуру ЛНЦИИ составит совет центра, правление центра в лице директора, который будет выполнять установленные законом об обществах и учреждениях функции правления, и секретариат.

Премьер-министр Эвика Силиня на пресс-конференции после заседания правительства отметила, что создание такого центра уникально для Латвии, так как впервые создается частное учреждение, в котором участвуют государство, академическая среда и частные предприниматели. При этом она отметила, что важно не усложнять процесс и постараться передать его как можно в большей степени в руки частных предпринимателей.

Силиня добавила, что предусмотрено софинансирование центра из бюджета, а в Сейме еще наверняка предстоят дебаты о наиболее подходящей форме развития центра в сфере искусственного интеллекта.

Совет центра будет выполнять контрольно-консультативные функции, в том числе осуществлять надзор за работой правления. Совет возглавит председатель совета. Кроме того, законопроект предполагает, что совет центра будет избран учредителями в составе не более девяти членов с включением в него председателя совета. Исполнительным органом центра станет директор, которого утвердит в должности совет центра. Члены совета не будут получать зарплату, отметили в ведомстве.

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня утверждает, что искусственный интеллект способен обеспечить благоприятное, современное и безопасное жизненное пространство для жителей Латвии. По ее словам, несмотря на то, что сейчас многие люди боятся искусственного интеллекта, с такими вызовами надо справиться. "Мы все должны работать вместе, только МУУРР не может этого сделать", - подчеркнула Берзиня.

По ее словам, в совете центра МУУРР видит и Министерство экономики, и Министерство обороны.

Премьер-министр Эвика Силиня добавила, что Государственная канцелярия также готова рассмотреть применение искусственного интеллекта, например, в оценке конкурсов.

Берзиня сказала, что Государственное агентство цифрового развития (ГАЦР) готово включиться и поддержать ЛНЦИИ всем необходимым. В частности, для этого ГАЦР предусмотрело как человеческие, так и финансовые ресурсы.

По словам Силини, сейчас вырисовывается, что финансирование в основном предстоит обеспечивать государству и следовало бы установить какие-то обязательства для равноценной деятельности в том случае, если частный сектор будет принимать участие в работе ЛНЦИИ. Берзиня отметила, что одной из задач руководителя центра будет привлечение такого частного финансирования.

При этом министр финансов Арвил Ашераденс обратил внимание на то, что для учреждения центра искусственного интеллекта не нужен закон. По его мнению, необходим закон для самого феномена - искусственного интеллекта и того, как им управлять.

В свою очередь, министр обороны Андрис Спрудс на заседании отметил, что в разных индексах искусственного интеллекта Латвия не занимает высокого места и стратегия государства имеет большое значение для продвижения в этой сфере. В связи с этим Спрудс разделяет идею о том, что большинство в совете должно быть представлено государством. Такую позицию склонна поддержать и министр культуры Агнесе Лаце.

Министр экономики Виктор Валайнис сказал, что, по мнению Министерства экономики, такая платформа, где соединяются наука, государственное управление и частный сектор, необходима как можно скорее.

Директор ГАЦР Йоренс Лиопа заявил, что искусственный интеллект в госуправлении является важным фактором эффективности работы и консолидации доступных ресурсов. "Использование искусственного интеллекта в госуправлении повысит эффективность работы, обеспечит управление ресурсами и централизацию с привлечением экспертов и знаний из разных сфер", - отметил Лиопа, добавив, что таким образом будут целенаправленно применяться технологии в повседневной работе.

В фокусе работы центра будут вопросы практического применения искусственного интеллекта и создание национального механизма управления и предотвращения рисков, связанных с искусственным интеллектом.

Приоритетом станет внедрение искусственного интеллекта для повышения эффективности государственного управления и качества услуг в сферах здравоохранения, образования, внутренней безопасности, также будут поддерживаться возможности применения искусственного интеллекта среди малых и средних предприятий для повышения их производительности, роста и инноваций и обеспечения присутствия латышского языка в крупных языковых моделях.

В сотрудничестве с Госканцелярией до 20 декабря МУУРР должно разработать предложения о возможностях для публичных лиц и госкомпаний делать вложения в ЛНЦИИ.

Законопроект еще предстоит рассмотреть в Сейме. Запустить работу ЛНЦИИ предполагается в 2025 году.