Немецкий чиновник промотал 1 миллион евро эстонских инвесторов

Чтобы угодить невесте, которая дала понять, что ей нужен состоятельный муж, Даниэль сначала потратил наследство бабушки и кредит в 50 тысяч евро, а затем зарегистрировал в Эстонии «инвестиционную фирму» E. Capital. Под её вывеской он обманул 11 инвесторов, вложивших более 1 млн евро. Деньги ушли на подарки жене, поездки на Мальдивы и в Дубай, а также на пышную свадьбу. Только супруге он напрямую перевёл 170 тысяч евро.

Суд в Аугсбурге признал чиновника виновным в мошенничестве и приговорил к четырём годам тюрьмы. Сейчас, по его собственным словам, он чистит тюремные туалеты. Судья отметил, что подсудимый был «одержим своей женой».

Дана Э., тоже государственная служащая, бросила мужа сразу после ареста. Её вину доказать не удалось, и ответственность за аферу она не понесла. Более того, на процессе Даниэль продолжал защищать жену: «Я извиняюсь перед ней за всю ту ложь, которую я ей скармливал», — заявил он.