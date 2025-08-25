«Ребенок спал в ногах у родителей на траве». Зрительницу шокировало поведение родителей на концерте Prāta Vētra

Поводом стали сообщения посетителей в соцсети Threads. Одна из зрительниц, Патриция, поделилась впечатлениями:

«Концерт был фантастическим, я всё спела и протанцевала. Но… меня шокировало, что при 13 градусах и сырости ребёнок спал прямо на земле, у ног родителей, среди толпы из 40 тысяч человек. Родители грубо кричали на прохожих, чтобы никто не наступил, потому что там лежит ребёнок. Свет включён, но дома никого нет — это про таких родителей», — написала она.

Её слова вызвали резонанс и множество комментариев. Пользовательница Zigita paurniete возмутилась продажей алкоголя на подобных мероприятиях:

«За какимдьяволом продают алкоголь на таких концертах? Я не о ребёнке, а о себе — было неприятно смотреть на пьяных людей, которые видели меньше концерта, чем мой спящий ребёнок. Я просто мягко не дала никому на него наступить».

Другая зрительница, Klinta Ozola, рассказала, что ушла с концерта раньше именно из-за увиденного:

«Я видела, как ребёнок лежит на земле, а отец ещё накричал на меня за то, что я смотрю. Следующий раз пусть такие родители оставляют детей дома, а не кладут их на голую траву. У меня самой двое детей, и это выглядело ужасно».

Не все были готовы обвинять только родителей. Evelinael7 отметила, что проблема была и в организации:

«50 тысяч человек — это слишком много для Меžапарка. Никаких разделённых зон, выходы заблокированы, люди не могли выбраться, дети и пожилые оказывались впереди толпы. Это небезопасно во всех отношениях».