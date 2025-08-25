Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Ребенок спал в ногах у родителей на траве». Зрительницу шокировало поведение родителей на концерте Prāta Vētra

Редакция PRESS 25 августа, 2025 11:06

Важно 0 комментариев

Grupas "Prāta Vētra" vasaras koncerttūres "Pirmās dienas tūre" noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē. 

В субботу в Меžапарка эстраде прошёл большой концерт группы Prāta Vētra. Музыканты представили новые песни из альбома «Pūķa lietošanas instrukcija» и исполнили хиты последних двадцати лет. Шоу собрало около 50 тысяч зрителей, однако вместе с восторгом концерт вызвал и бурные споры о безопасности детей.

Поводом стали сообщения посетителей в соцсети Threads. Одна из зрительниц, Патриция, поделилась впечатлениями:
«Концерт был фантастическим, я всё спела и протанцевала. Но… меня шокировало, что при 13 градусах и сырости ребёнок спал прямо на земле, у ног родителей, среди толпы из 40 тысяч человек. Родители грубо кричали на прохожих, чтобы никто не наступил, потому что там лежит ребёнок. Свет включён, но дома никого нет — это про таких родителей», — написала она.

Её слова вызвали резонанс и множество комментариев. Пользовательница Zigita paurniete возмутилась продажей алкоголя на подобных мероприятиях:
«За какимдьяволом продают алкоголь на таких концертах? Я не о ребёнке, а о себе — было неприятно смотреть на пьяных людей, которые видели меньше концерта, чем мой спящий ребёнок. Я просто мягко не дала никому на него наступить».

Другая зрительница, Klinta Ozola, рассказала, что ушла с концерта раньше именно из-за увиденного:
«Я видела, как ребёнок лежит на земле, а отец ещё накричал на меня за то, что я смотрю. Следующий раз пусть такие родители оставляют детей дома, а не кладут их на голую траву. У меня самой двое детей, и это выглядело ужасно».

Не все были готовы обвинять только родителей. Evelinael7 отметила, что проблема была и в организации:
«50 тысяч человек — это слишком много для Меžапарка. Никаких разделённых зон, выходы заблокированы, люди не могли выбраться, дети и пожилые оказывались впереди толпы. Это небезопасно во всех отношениях».

 

«Оптимистичной картины не вырисовывается»: евродепутат Зиле о долгах наших тяжких и политике Силини

Важно 13:48

Важно 0 комментариев

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Цель — затруднить открытие филиалов прокремлевских СМИ: Pietiek о сомнительном семинаре с сомнительными экспертами

Важно 13:40

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

Вэнс: Трампу нужно еще 6 месяцев, чтобы убедить Путина завершить войну

Мир 13:40

Мир 0 комментариев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

На деньги уже не обменяют? Странная идея с депозитными стаканами опечалила народ

Важно 13:34

Важно 0 комментариев

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

На создание имиджа Латвии ушло 6 миллионов евро. Результат неизвестен

Новости Латвии 13:15

Новости Латвии 0 комментариев

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Минимальная зарплата в 2026 году определена в 780 евро. Стоит ли ожидать роста?

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

На стихах столько заработала? Какие накопления задекларировала Ланга

Важно 12:47

Важно 0 комментариев

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

