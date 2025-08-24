"В Латвии обозначения гражданства и национальности различаются. Ушаков вновь вводит вас в заблуждение! Он не латыш, а гражданин Латвии.

#ДерусифицируйЛатвию

Почему такие русские, в том числе режиссёр Токалов, так настойчиво хотят называть себя латышами? Потому что хотят нагло втиснуться в латвийскую государствообразующую нацию!" - сама отвечает Ланга на свой же вопрос.

И продолжает: "О национальности напоминаю: чтобы быть латышом, должны быть латышские предки в двух предыдущих поколениях по линии отца и/или матери. Если среди предков нет латышей, ты не можешь указать в паспорте национальность "латыш". Национальность не выбирают. Если человек из смешанной семьи, то в паспортном отделе УДГМ разрешают выбрать, к какой национальности официально принадлежать".

Пост завершается словами: "Тут в комментариях было хорошее напоминание - гражданства можно лишить, а национальности нельзя - она на всю жизнь и неотъемлема".