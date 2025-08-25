Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Необычная активность на Новой Земле: Россия готовится к испытанию «Буревестника», — предупреждают норвежские эксперты

Редакция PRESS 25 августа, 2025 12:06

0 комментариев

База Рогачёво на Новой Земле последние недели работает в усиленном режиме: сюда перебрасываются транспортники, истребители и даже редкий для Арктики самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, об этом сообщает Barents Observer. 

По словам норвежского эксперта Ларса Педера Хага, такая техника нужна, чтобы следить за траекторией и параметрами полёта «Буревестника» — крылатой ракеты с ядерным двигателем, которую Владимир Путин называет «неуязвимой» и с «почти неограниченной дальностью».

«Эти самолёты могут фиксировать сам полёт, координировать действия авиации и спасателей, быть готовыми встретить иностранные разведывательные борта или искать обломки, если ракета рухнет в море или на сушу», — объяснил Хага.

Спутниковые снимки фиксируют в Рогачёво также два тяжёлых Ил-976 SKIP — уникальные «летающие лаборатории» «Росатома», которые собирают данные о радиации при испытаниях. В акватории к западу от архипелага закрыта зона для гражданского судоходства и полётов: девять судов расположены в стратегических точках у полигона Панково, где находится стартовая площадка «Буревестника».

История испытаний этой ракеты — череда аварий и катастроф. В 2018 году в воздухе фиксировали загадочные выбросы радиации, которые связывали с открытым реактором «Буревестника». В августе 2019 года на барже у Нёноксы произошёл взрыв при подъёме реакторного блока со дна Белого моря: погибли пять сотрудников «Росатома», в Северодвинске был зафиксирован всплеск радиационного фона.

Норвежская разведка предупреждает, что сами по себе полёты ракеты создают радиоактивные выбросы: её высокообогащённое урановое ядро охлаждается воздухом. «Испытания несут риск аварий и локальных выбросов радиации», — говорится в докладе спецслужбы.

Закрытая зона для судов и самолётов указывает на то, что запуск может состояться в ближайшее время. По данным российских источников, в регион стянуты корабли, которые, возможно, должны не только мониторить испытания, но и при необходимости поднимать обломки со дна Баренцева моря. Глубины там относительно невелики — от 100 до 200 метров, и опыт подобных операций у России уже есть.

На фоне этих манёвров Путин 22 августа посетил Саров — закрытый город, где разрабатывалось советское ядерное оружие и жил академик Андрей Сахаров. Официально он говорил о новых ледоколах и ядерной энергетике, но неофициально, по данным независимых каналов, именно там глава государства получил доклад о готовности «Буревестника» к постановке на вооружение.

Для Кремля это оружие имеет прежде всего политическое значение. С момента, как Путин в 2018 году продемонстрировал видеоролик с «Буревестником», оно стало символом российского ответа на западные системы ПРО. Но за громкими заявлениями скрывается реальность: программа сопровождается провалами, авариями и риском радиоактивного заражения Арктики. Для соседних стран — от Норвегии до Финляндии — такие испытания стали постоянным источником тревоги.

Обновлено: 13:50 25.08.2025
«Оптимистичной картины не вырисовывается»: евродепутат Зиле о долгах наших тяжких и политике Силини

13:48

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Загрузка

Цель — затруднить открытие филиалов прокремлевских СМИ: Pietiek о сомнительном семинаре с сомнительными экспертами

13:40

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

Вэнс: Трампу нужно еще 6 месяцев, чтобы убедить Путина завершить войну

13:40

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

На деньги уже не обменяют? Странная идея с депозитными стаканами опечалила народ

13:34

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

На создание имиджа Латвии ушло 6 миллионов евро. Результат неизвестен

13:15

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Минимальная зарплата в 2026 году определена в 780 евро. Стоит ли ожидать роста?

12:54

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

На стихах столько заработала? Какие накопления задекларировала Ланга

12:47

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

