Необычная активность на Новой Земле: Россия готовится к испытанию «Буревестника», — предупреждают норвежские эксперты

По словам норвежского эксперта Ларса Педера Хага, такая техника нужна, чтобы следить за траекторией и параметрами полёта «Буревестника» — крылатой ракеты с ядерным двигателем, которую Владимир Путин называет «неуязвимой» и с «почти неограниченной дальностью».

«Эти самолёты могут фиксировать сам полёт, координировать действия авиации и спасателей, быть готовыми встретить иностранные разведывательные борта или искать обломки, если ракета рухнет в море или на сушу», — объяснил Хага.

Спутниковые снимки фиксируют в Рогачёво также два тяжёлых Ил-976 SKIP — уникальные «летающие лаборатории» «Росатома», которые собирают данные о радиации при испытаниях. В акватории к западу от архипелага закрыта зона для гражданского судоходства и полётов: девять судов расположены в стратегических точках у полигона Панково, где находится стартовая площадка «Буревестника».

История испытаний этой ракеты — череда аварий и катастроф. В 2018 году в воздухе фиксировали загадочные выбросы радиации, которые связывали с открытым реактором «Буревестника». В августе 2019 года на барже у Нёноксы произошёл взрыв при подъёме реакторного блока со дна Белого моря: погибли пять сотрудников «Росатома», в Северодвинске был зафиксирован всплеск радиационного фона.

Норвежская разведка предупреждает, что сами по себе полёты ракеты создают радиоактивные выбросы: её высокообогащённое урановое ядро охлаждается воздухом. «Испытания несут риск аварий и локальных выбросов радиации», — говорится в докладе спецслужбы.

Закрытая зона для судов и самолётов указывает на то, что запуск может состояться в ближайшее время. По данным российских источников, в регион стянуты корабли, которые, возможно, должны не только мониторить испытания, но и при необходимости поднимать обломки со дна Баренцева моря. Глубины там относительно невелики — от 100 до 200 метров, и опыт подобных операций у России уже есть.

На фоне этих манёвров Путин 22 августа посетил Саров — закрытый город, где разрабатывалось советское ядерное оружие и жил академик Андрей Сахаров. Официально он говорил о новых ледоколах и ядерной энергетике, но неофициально, по данным независимых каналов, именно там глава государства получил доклад о готовности «Буревестника» к постановке на вооружение.

Для Кремля это оружие имеет прежде всего политическое значение. С момента, как Путин в 2018 году продемонстрировал видеоролик с «Буревестником», оно стало символом российского ответа на западные системы ПРО. Но за громкими заявлениями скрывается реальность: программа сопровождается провалами, авариями и риском радиоактивного заражения Арктики. Для соседних стран — от Норвегии до Финляндии — такие испытания стали постоянным источником тревоги.