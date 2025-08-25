Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Усть-Луга — крупнейший строящийся порт на Балтике и второй по объемам в России после Новороссийска. Порт расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области. Сперва Дрозденко сообщил, что системы ПВО сбили в районе Усть-Луги четыре дрона, позже он заявил о еще 10 уничтоженных БПЛА.

Еще один украинский беспилотник ночью сбили рядом с Курской атомной электростанцией, информировала пресс-служба АЭС. По ее данным, при падении аппарат сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд. На месте падения обломков возник пожар, который удалось потушить. В результате инцидента блок станции № 3 был разгружен на 50%. В администрации АЭС подчеркнули, что пострадавших нет, а радиационный фон не изменился.

В Сызрани Самарской области украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие, сообщили губернатор региона Вячеслав Федорище, не уточнив о каком именно предприятии идет речь. По его словам, жертв и пострадавших нет. Astra утверждает, что удар пришелся по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу, однако официального подтверждения этой информации нет.

В Брянской области, как сообщил губернатор Александр Богомаз, дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. Пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы. Всего над регионом, по данным властей, сбили 25 беспилотников.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 24 августа российские средства ПВО «перехватили и уничтожили» 95 дронов. По информации ведомства, удары наносились по Брянской, Тверской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Тамбовской, Белгородской, Ростовской и Самарской областям, а также по Московскому региону, Чувашии, Татарстану и аннексированному Крыму. Кроме того, несколько беспилотников были сбиты над Черным морем. При этом министерство не уточнило, сколько именно аппаратов пришлось на каждый из регионов.

На фоне атак временно приостанавливали работу аэропорты Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Кирова, Калуги и Ижевска. В петербургском аэропорту Пулково с вечера 23 августа задержали свыше 60 рейсов, еще 39 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы.