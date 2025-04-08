Правительство Латвии минутой молчания почтило память погибших от удара российской ракеты по Кривому Рогу

Премьер-министр Эвика Силиня сообщила, что министр иностранных дел Байба Браже призвала коллег выразить глубочайшие соболезнования родным погибших в Кривом Роге и пожелать скорейшего выздоровления раненым.

Известно, что в Украине идет война, но когда гибнет столько детей, наступает момент для минуты молчания в знак солидарности с народом Украины и поминания жертв, сказала премьер-министр.

Как сообщалось, в пятницу в результате удара российской баллистической ракеты погибли 20 человек, в том числе девять детей, еще более 60 горожан получили ранения.

Среди погибших 9 детей.