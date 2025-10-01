Правительство ещё постоит? Что решило СЗК по поводу отставки Силини

Председатель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев также сообщил агентству LETA, что присутствующие депутаты от «Прогрессивных» не поддержат проект решения оппозиции.

«Итог голосования определит фракция СЗК», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что оппозиционные партии в Сейме — Национальное объединение (NA) и Объединенный список (AS) — инициируют выражение недоверия Силине.

Оппозиционеры утверждают, что «правительство длительное время не способно принимать решительные решения, чтобы прекратить экономическое сотрудничество с Россией и Белоруссией», и поэтому требуют отставки Силини.

В то же время, благодаря голосованию СЗК в Сейме за выход из Стамбульской конвенции, в правительственной коалиции начались волнения. Однако партнеры по коалиции обязались работать над принятием «бюджета безопасности» на следующий год.

У «Нового единства» в Сейме 25 депутатов, у фракции СЗК — 16 депутатов, у «Прогрессивных» — 8 депутатов. У Объединенного списка 13 депутатов, у Национального объединения — 12 депутатов, у партий «Латвия на первом месте» и «Стабильности» — по 8 депутатов в каждой. Также в Сейме есть 10 депутатов, не входящих во фракции.