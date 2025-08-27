Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года

Редакция PRESS 27 августа, 2025 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

Расходы на содержание спецшкол с интернатами не пересматривались и не увеличивались с 2007 года. Руководители школ неоднократно заявляли, что выделенных средств недостаточно, и даже угрожали обратиться в суд, если решение найдено не будет.

В начале июня в повестке заседания правительства стояло предложение МОН направить на нужды спецшкол сэкономленные средства от целевых дотаций на зарплаты педагогам. Однако вопрос был отложен, вероятно, из-за возражений Минфина по поводу устойчивости такого решения.

На этой неделе министр образования Датсе Мелбарде (Новое Единство) подчеркнула, что правительство сосредоточено на мерах экономии, а не на финансировании новых приоритетов. Дополнительные деньги выделяются лишь для внедрения новой модели финансирования школ «Программа в школе». Остальные вопросы образования, по её словам, должны решаться в рамках существующего бюджета.

В министерстве уточнили, что рост финансирования возможен только в случае увеличения числа учеников. В то же время гарантируется, что текущий объём средств на спецшколы сокращён не будет.

Таким образом, более десяти лет ситуация остаётся без изменений, а детям, для которых специальные школы — единственная возможность для обучения и ухода, придётся продолжать жить в условиях хронического недофинансирования.
 
 

Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Важно 14:08

Важно 0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении

Бизнес 13:27

Бизнес 0 комментариев

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения

Важно 13:03

Важно 0 комментариев

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной

Мир 12:48

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

