Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года

Расходы на содержание спецшкол с интернатами не пересматривались и не увеличивались с 2007 года. Руководители школ неоднократно заявляли, что выделенных средств недостаточно, и даже угрожали обратиться в суд, если решение найдено не будет.

В начале июня в повестке заседания правительства стояло предложение МОН направить на нужды спецшкол сэкономленные средства от целевых дотаций на зарплаты педагогам. Однако вопрос был отложен, вероятно, из-за возражений Минфина по поводу устойчивости такого решения.

На этой неделе министр образования Датсе Мелбарде (Новое Единство) подчеркнула, что правительство сосредоточено на мерах экономии, а не на финансировании новых приоритетов. Дополнительные деньги выделяются лишь для внедрения новой модели финансирования школ «Программа в школе». Остальные вопросы образования, по её словам, должны решаться в рамках существующего бюджета.

В министерстве уточнили, что рост финансирования возможен только в случае увеличения числа учеников. В то же время гарантируется, что текущий объём средств на спецшколы сокращён не будет.

Таким образом, более десяти лет ситуация остаётся без изменений, а детям, для которых специальные школы — единственная возможность для обучения и ухода, придётся продолжать жить в условиях хронического недофинансирования.








