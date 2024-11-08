Правила и никакой человечности: подростка не пустили в автобус и он остался в чужом городе без телефона и денег

Билеты были куплены у компании «Lux Express», но водитель автобуса из Лиепаи отказался пускать подростка без документов.

«Сын позвонил мне и сказал, что его не пустили в автобус, а водитель попросил показать удостоверение личности или паспорт. Я попросила сына передать телефон водителю, чтобы объяснить ситуацию. Предложила показать свой паспорт в качестве доказательства, что он - мой ребенок. Но водитель сказал: "Я вижу, что он школьник, но правила требуют документ", — вспоминает Линда.

Ситуацию усложнило то, что телефон подростка разрядился, и мать потеряла связь с сыном.

«Я позвонила в офис "Lux Express" в Риге и провела на линии больше часа, слушая музыку. Я не знала, где мой сын. Тогда я позвонила в эстонский офис компании, где мне ответили через 30 секунд», — делится Линда. Оператор сообщил, что мальчика действительно не пустили в автобус.

«Нет никакой человечности! Они просто следуют правилам! В "Lux Express" порекомендовали обратиться в полицию. Но что, полицейский должен бегать по городу и искать моего ребенка?!» — возмущается мать.

Чтобы помочь сыну, Линда купила ему новый билет и отправила информацию, надеясь, что он сможет зарядить телефон. Через некоторое время мальчик вышел на связь.

Журналисты проверили записи с камеры автобуса, где слышен разговор между подростком и водителем. Парень не смог предъявить никакого документа, подтверждающего право на льготный проезд, сообщил Алдис Кибенс, представитель компании «Lux Express».

«Мы просим документ, который подтверждает право на скидку. Парень не смог показать никаких документов и даже не имел денег, чтобы доплатить за полный билет», — пояснил Кибенс.

На записи также слышно, как подросток сказал, что он из Лиепаи. Вероятно, он ошибся от волнения, и водитель решил, что безопаснее будет оставить его в городе, чем везти в Ригу без документов и денег. Но мать утверждает, что сказала водителю по телефону, что мальчик из Риги.

«На мой взгляд, водитель действовал ответственно, не пустив подростка в автобус, чтобы избежать возможных рисков», — отметил представитель компании.

На вопрос о том, не нарушил ли другой водитель, пустивший мальчика в автобусе до Лиепаи, внутренние правила компании, ведь тогда у подростка не было документов, Кибенс ответил уклончиво: «Я не могу комментировать, как он добрался до Лиепаи».