Прах Яниса Тиммы тихо захоронят на родине этой осенью: адвокат

Пока Маргарита не стала озвучивать точную дату церемонии, она лишь подчеркнула, что данное мероприятие пройдет в кругу самых близких Янису людей.

«Друзья, хочу с вами поделиться важной новостью от имени семьи Яниса Тиммы. Этой осенью состоится тихая церемония прощания — урна с прахом Яниса будет предана земле в Латгалии, где создается место памяти. Там установлен большой мраморный памятник, выполненный в рост Яниса — 2,03 метра.

На нем изображены баскетбольный мяч со звездами и крыльями — символ, который был вытатуирован на его теле, его игровой номер 6, символический мяч с буквой J в центре — на месте захоронения урны. Как представитель семьи, скажу: мы хотим, чтобы церемония прошла тихо и без постороннего внимания. Это будет личный момент памяти. Для семьи Яниса важно сохранить эту близость и уважение. Спасибо», — написала адвокат Гаврилова в личном блоге.

Ранее Маргарита Гаврилова восхищалась памятником 32-летнему Тимме и называла его творением матери безвременно ушедшего баскетболиста. «Еще нет оформления цветами, еще не состоялась официальная церемония — все это впереди. Но уже сейчас можно увидеть, какую красоту создало сердце матери. Память, воплощенная в камне, говорит громче любых слов… Лети, Янис, там на небесах ждут твою чистую и поруганную злом душу!» — отмечала правозащитник.

Помимо всего прочего, в данное время адвокат Гаврилова борется за то, чтобы бывшую супругу Яниса, певицу Анну Седокову, привлекли к уголовной ответственности по статье о доведении до суицида. Также Маргарита намерена инициировать проверку имущества Седоковой, так как считает, что та оставила Яниса Тимму без денег…

«В связи с тем, что на родине Яниса было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела по факту насильственной смерти, нами принято решение, согласованное с семьей Яниса Тиммы, о том, что мы будем инициировать возбуждение уголовного дела в отношении Анны Владимировны Седоковой по статье о доведении до самоубийства. Это позиция семьи, и эту позицию разделяют многие люди, которые не прошли мимо чудовищной ситуации.

В то время как миллионы граждан из разных уголков Земли сочувствуют, сопереживают, интересуются, пытаются выразить участие, жена Тиммы ведет расслабленный образ жизни, появляется на светских мероприятиях, пытается демонстрировать абсолютное отсутствие озабоченности, наслаждается жизнью и не испытывает внутренних нравственных проблем и терзаний», — рассуждала адвокат.

Что касается самой Анны, то она старается не комментировать историю с бывшим избранником, который ушел из жизни прямо в день ее рождения. Сейчас артистка вовсю выступает и посещает светские мероприятия. А еще ходят слухи, что у Седоковой новый роман, ведь она то и дело публикует фото с шикарными букетами.

«Мне задавали очень кровожадные вопросы. Я останавливаюсь и говорю одну простую вещь: „Пожалуйста, давайте оставим эту ситуацию. Уже давно пора, надо оставить его имя. Пускай он спокойно живет, пускай он где-то там на небесах существует. Зачем вы это делаете? Зачем вы причиняете такую боль людям? Ради денег? Ради пиара? Ведь память о человеке намного важнее.

Неужели непонятно, что я не разговариваю на эту тему и не комментирую даже настолько жесткую ложь о себе? Потому что я уберегаю его имя от той правды, которая может ранить всех, и тем более тех людей, которые сейчас орут. Они все сделали столько плохого, а сейчас кричат больше всех. А потом скажут, что я пиарюсь на этой ситуации», — говорила 42-летняя звезда по поводу вопросов о Тимме.