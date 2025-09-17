Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Сентября Завтра: Vaira, Vairis, Vera
Доступность

Прах Яниса Тиммы тихо захоронят на родине этой осенью: адвокат

СтарХит 17 сентября, 2025 15:13

Важно 0 комментариев

LETA

На днях адвокат умершего экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы сообщила, что ему был установлен памятник в родной Латвии. Теперь Маргарита Гаврилова рассказал, когда состоится захоронение праха спортсмена.

Пока Маргарита не стала озвучивать точную дату церемонии, она лишь подчеркнула, что данное мероприятие пройдет в кругу самых близких Янису людей.

«Друзья, хочу с вами поделиться важной новостью от имени семьи Яниса Тиммы. Этой осенью состоится тихая церемония прощания — урна с прахом Яниса будет предана земле в Латгалии, где создается место памяти. Там установлен большой мраморный памятник, выполненный в рост Яниса — 2,03 метра.

На нем изображены баскетбольный мяч со звездами и крыльями — символ, который был вытатуирован на его теле, его игровой номер 6, символический мяч с буквой J в центре — на месте захоронения урны. Как представитель семьи, скажу: мы хотим, чтобы церемония прошла тихо и без постороннего внимания. Это будет личный момент памяти. Для семьи Яниса важно сохранить эту близость и уважение. Спасибо», — написала адвокат Гаврилова в личном блоге.

Ранее Маргарита Гаврилова восхищалась памятником 32-летнему Тимме и называла его творением матери безвременно ушедшего баскетболиста. «Еще нет оформления цветами, еще не состоялась официальная церемония — все это впереди. Но уже сейчас можно увидеть, какую красоту создало сердце матери. Память, воплощенная в камне, говорит громче любых слов… Лети, Янис, там на небесах ждут твою чистую и поруганную злом душу!» — отмечала правозащитник.

Помимо всего прочего, в данное время адвокат Гаврилова борется за то, чтобы бывшую супругу Яниса, певицу Анну Седокову, привлекли к уголовной ответственности по статье о доведении до суицида. Также Маргарита намерена инициировать проверку имущества Седоковой, так как считает, что та оставила Яниса Тимму без денег…

«В связи с тем, что на родине Яниса было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела по факту насильственной смерти, нами принято решение, согласованное с семьей Яниса Тиммы, о том, что мы будем инициировать возбуждение уголовного дела в отношении Анны Владимировны Седоковой по статье о доведении до самоубийства. Это позиция семьи, и эту позицию разделяют многие люди, которые не прошли мимо чудовищной ситуации.

В то время как миллионы граждан из разных уголков Земли сочувствуют, сопереживают, интересуются, пытаются выразить участие, жена Тиммы ведет расслабленный образ жизни, появляется на светских мероприятиях, пытается демонстрировать абсолютное отсутствие озабоченности, наслаждается жизнью и не испытывает внутренних нравственных проблем и терзаний», — рассуждала адвокат.

Что касается самой Анны, то она старается не комментировать историю с бывшим избранником, который ушел из жизни прямо в день ее рождения. Сейчас артистка вовсю выступает и посещает светские мероприятия. А еще ходят слухи, что у Седоковой новый роман, ведь она то и дело публикует фото с шикарными букетами.

«Мне задавали очень кровожадные вопросы. Я останавливаюсь и говорю одну простую вещь: „Пожалуйста, давайте оставим эту ситуацию. Уже давно пора, надо оставить его имя. Пускай он спокойно живет, пускай он где-то там на небесах существует. Зачем вы это делаете? Зачем вы причиняете такую боль людям? Ради денег? Ради пиара? Ведь память о человеке намного важнее.

Неужели непонятно, что я не разговариваю на эту тему и не комментирую даже настолько жесткую ложь о себе? Потому что я уберегаю его имя от той правды, которая может ранить всех, и тем более тех людей, которые сейчас орут. Они все сделали столько плохого, а сейчас кричат больше всех. А потом скажут, что я пиарюсь на этой ситуации», — говорила 42-летняя звезда по поводу вопросов о Тимме.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:10 17.09.2025
Ночные автобусы в Риге будут курсировать до конца октября
Bitnews.lv 5 минут назад
В Латвии за полгода на работе погибли восемь человек
Bitnews.lv 57 минут назад
Балтийские столицы просят Google обновить карты велодорожек
Bitnews.lv 1 час назад
В Латвии ежегодно около сотни подростков становятся матерями
Bitnews.lv 1 час назад
Латвийцы не хотят водить автобусы за 1300 евро
Bitnews.lv 2 часа назад
Эстония: аукцион брошенных авто
Sfera.lv 4 часа назад
ЕС: погостили, и будет
Sfera.lv 5 часов назад
Литва: дроны для России
Sfera.lv 5 часов назад

«Золотой» фигурист Латвии признался в финансовых трудностях

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

Читать
Загрузка

С вас 160 евро: мошенники стали копировать адрес CSDD?

ЧП и криминал 18:45

ЧП и криминал 0 комментариев

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки. В этот раз они перешли на мейлы и сообщения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки. В этот раз они перешли на мейлы и сообщения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Читать

Российского режиссера Юрия Бутусова не разрешили похоронить на родине

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

В августе стало известно о гибели режиссера Юрия Бутусова. Театральный деятель  утонул 9 августа в Болгарии. И вот теперь появилась новость о похоронах 63-летнего Юрия Николаевича. СМИ сообщают, что церемония пройдет 21 сентября в Москве, на Кунцевском кладбище. А ведь ранее родные погибшего планировали захоронить урну с его прахом в Петербурге, как он и хотел. Родился он в Гатчине, но в Северной столице прожил много лет, пишет Стархит.

В августе стало известно о гибели режиссера Юрия Бутусова. Театральный деятель  утонул 9 августа в Болгарии. И вот теперь появилась новость о похоронах 63-летнего Юрия Николаевича. СМИ сообщают, что церемония пройдет 21 сентября в Москве, на Кунцевском кладбище. А ведь ранее родные погибшего планировали захоронить урну с его прахом в Петербурге, как он и хотел. Родился он в Гатчине, но в Северной столице прожил много лет, пишет Стархит.

Читать

Гражданин Латвии задержан по подозрению в шпионаже на военных объектах в интересах России

Новости Латвии 18:28

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала некоего гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о латвийских военных объектах и передаче этой информации российской разведке.

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала некоего гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о латвийских военных объектах и передаче этой информации российской разведке.

Читать

Помогите, «Медуза» в беде: на грани закрытия оказалось крупнейшее российское оппозиционное издание

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Настоящий крик о помощи опубликовала "Медуза" на своем портале: "Помогите, "Медуза" в беде!".

Настоящий крик о помощи опубликовала "Медуза" на своем портале: "Помогите, "Медуза" в беде!".

Читать

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Выбор редакции 18:15

Выбор редакции 0 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Читать

В ЕС согласован план отказа от временной защиты украинцев

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Читать