Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Октября Завтра: Modrite, Mudrite, Renate
Доступность

«Пожалуйста, не стреляйте»: Интарс Бусулис обратился к латвийцам

Редакция PRESS 24 октября, 2025 12:33

Латышские СМИ 0 комментариев

После расстрела трех собак в Брунаве Бауского края люди разделились на два противоборствующих лагеря — одни категорически выступают за нейтрализацию бродячих собак, вплоть до их убийства, а другие выступают за любовь и право на жизнь каждого живого существа, пишет nra.lv .

Дело о расстрелянных собаках до сих пор актуально в социальных сетях и СМИ . Интарс Бусулис , опубликовавший в Facebook фотографию своих трёх собак, также высказал своё мнение: «Нас зовут Аврора, Лайла и Эмма... Мы живём в Джибульской волости... Иногда мы убегаем из дома без разрешения... Так что, если встретите нас, пожалуйста, не стреляйте».

Как и в других случаях, пост музыканта вызвал широкий резонанс. И, как и везде, комментарии в данном случае резко разнятся. Подавляющее большинство советует артисту следить за своими собаками, ведь даже без «охотников» они могут быть в опасности.

Илзе Сална выражает своё недовольство следующим постом: «Аврора, Лайма и Эмма, скажите своему хозяину, что он безрассуден и безответственен. В Бауском районе и, конечно же, везде, где кто-то считает отстрел собак приемлемым решением, нужно отстаивать необходимость наказания отстрельщиков собак по всей строгости закона. Нет, отстрел собак – это НЕ решение, за это их нужно наказывать. Но, дорогие, скажите Бусулису, что он будет нести основную ответственность, если вы попадёте под колёса машины во время своих незаконных вылазок и спровоцируете аварию, в которой погибнете вы или люди в этой машине.

ОН будет нести основную ответственность, если кто-то причинит вам боль или если вы, будучи собаками и следуя своим инстинктам, причините боль другому человеку – другой собаке, кошке, скоту или лесному зверю. Спросите Бусулиса, действительно ли он поддерживает нарушение закона и «...и гордится этим?» – именно он должен следить за тем, чтобы ты не сбился с пути. Если он не может обеспечить тебе присмотр, ты ему не нужен. Печально, что публичный деятель не видит обеих сторон медали и, более того, наглядно это демонстрирует».

В то же время многие понимают, что собаки есть собаки, и приручить их не всегда возможно.

Райвис: «Читая работы многих Художников, можно прийти к выводу, что большинство из них не имели счастья иметь свою собаку и поэтому не знают, что Собака часто думает на шаг вперёд, даже если вы огородили территорию, поставили радиозабор, даже если дома всё хорошо...

Конечно, можно утверждать, что их нужно воспитывать, но сначала посмотрите на своих собственных детей, которые не зомбированы телефонами, не курят электронные сигареты, учатся на «отлично», прислушиваются к твоим словам и питаются только здоровой пищей (Вот так глупая нация и скатывается в прах)».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:25 24.10.2025
Эстония: полиция останется police
Sfera.lv 2 часа назад
Прощай, жирная салака? Латвии «обрубают» салаку и треску
Bitnews.lv 3 часа назад
Российские самолеты вторглись в небо Литвы
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: больницам выделили 8 млн. евро, чтобы не закрылись
Sfera.lv 4 часа назад
Дети нашли пистолет и погибли: отцу предъявлено обвинение
Bitnews.lv 4 часа назад
«Проживание в Латвии — это привилегия». И ее могут отнять
Bitnews.lv 6 часов назад
Рижский аэропорт этой зимой предложит рейсы более чем в 70 направлений
Bitnews.lv 8 часов назад
США: восточный фланг НАТО опять надо усилить
Sfera.lv 13 часов назад

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Читать
Загрузка

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Читать

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Читать

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Азбука здоровья 19:03

Азбука здоровья 0 комментариев

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Читать

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Читать

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Читать

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

Читать