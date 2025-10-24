«Пожалуйста, не стреляйте»: Интарс Бусулис обратился к латвийцам

Дело о расстрелянных собаках до сих пор актуально в социальных сетях и СМИ . Интарс Бусулис , опубликовавший в Facebook фотографию своих трёх собак, также высказал своё мнение: «Нас зовут Аврора, Лайла и Эмма... Мы живём в Джибульской волости... Иногда мы убегаем из дома без разрешения... Так что, если встретите нас, пожалуйста, не стреляйте».

Как и в других случаях, пост музыканта вызвал широкий резонанс. И, как и везде, комментарии в данном случае резко разнятся. Подавляющее большинство советует артисту следить за своими собаками, ведь даже без «охотников» они могут быть в опасности.

Илзе Сална выражает своё недовольство следующим постом: «Аврора, Лайма и Эмма, скажите своему хозяину, что он безрассуден и безответственен. В Бауском районе и, конечно же, везде, где кто-то считает отстрел собак приемлемым решением, нужно отстаивать необходимость наказания отстрельщиков собак по всей строгости закона. Нет, отстрел собак – это НЕ решение, за это их нужно наказывать. Но, дорогие, скажите Бусулису, что он будет нести основную ответственность, если вы попадёте под колёса машины во время своих незаконных вылазок и спровоцируете аварию, в которой погибнете вы или люди в этой машине.

ОН будет нести основную ответственность, если кто-то причинит вам боль или если вы, будучи собаками и следуя своим инстинктам, причините боль другому человеку – другой собаке, кошке, скоту или лесному зверю. Спросите Бусулиса, действительно ли он поддерживает нарушение закона и «...и гордится этим?» – именно он должен следить за тем, чтобы ты не сбился с пути. Если он не может обеспечить тебе присмотр, ты ему не нужен. Печально, что публичный деятель не видит обеих сторон медали и, более того, наглядно это демонстрирует».

В то же время многие понимают, что собаки есть собаки, и приручить их не всегда возможно.

Райвис: «Читая работы многих Художников, можно прийти к выводу, что большинство из них не имели счастья иметь свою собаку и поэтому не знают, что Собака часто думает на шаг вперёд, даже если вы огородили территорию, поставили радиозабор, даже если дома всё хорошо...

Конечно, можно утверждать, что их нужно воспитывать, но сначала посмотрите на своих собственных детей, которые не зомбированы телефонами, не курят электронные сигареты, учатся на «отлично», прислушиваются к твоим словам и питаются только здоровой пищей (Вот так глупая нация и скатывается в прах)».