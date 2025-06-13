Поздравления госсекретаря США с Днем России приветствовал Кремль и осудили многие украинцы

«На фоне сильно поменявшей риторику администрации Трампа госсекретарь Рубио стелет в отношении Москвы обычно не очень мягко. Однако на этот раз почел за нужное проявить дипломатичность», — пишут авторы нашей рассылки.

Заявления Рубио о том, что США «остаются приверженными поддержке российского народа в его стремлении к более светлому будущему» наша рассылка комментирует так:

«В чем именно видит стремление российского народа к светлому будущему господин Рубио? Понятия многих россиян о светлом и мирном продолжают кардинально расходиться с общепринятыми и закрепленными в международном праве представлениями. Действительно ли США стремятся взаимодействовать с Россией для достижения мира? Или аккуратно задвигают тему прекращения войны в Украине на задний план, поняв, что на самом деле ничего не могут сделать для сближения взаимных требований Москвы и Киева?»