Появится возможность запретить самому себе брать кредиты; закон могут принять уже скоро

Эта отметка будет видна всем пользователям базы данных. Её можно будет отозвать только по прошествии трёх дней с момента, когда она была поставлена. Возможность поставить отметку будет иметь также доверенное лицо или опекун (попечитель).

Парламентский секретарь Минэкономики Юргис Миезайнис поясняет, что норма вступит в силу, когда будет принят соответствующий закон, а это, скорее всего, произойдёт в следующем году.

Кроме пенсионеров, которые являются основной мишенью мошенников, нововведение предназначено также для тех, кто испытывает трудности с принятием продуманных финансовых решений, особенно при наличии других обязательств. В Латвии одно из двух бюро кредитной информации уже 9 лет предлагает такую услугу, но она не особенно популярна: за всё это время её использовали около 5000 человек.

"Когда эту отметку задействуют, есть возможность указать, какова причина: боязнь мошенничества, нежелание, чтобы эти данные использовались в целях мошенничества или нежелание получать товары с последующей оплатой, можно также вписать собственную версию", - рассказывает об этой услуге руководитель проектов АО Crefo birojs Зане Курсите.

Если поправки вступят в силу, то и покупки в рассрочку впредь будут считаться кредитом, перед их оформлением будут проверять платежеспособность покупателя. Крупные торговцы должны будут регистрироваться в Центре защиты прав потребителей. Если платежи будут задерживаться, сначала должно быть предложено продление договора или платёжные каникулы.

Планируется, что поправки к закону вступят в силу уже в следующем году, но до этого окончательное слово должен сказать Сейм.