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Повышение минимальной зарплаты — преимущества и побочные эффекты

© LETA 14 января, 2025 13:04

Новости Латвии 0 комментариев

В условиях экономической стагнации в Европе повышение минимальной зарплаты в Латвии рассматривается как элемент уменьшения теневой экономики, но в то же время имеет негативные последствия, так как по крайней мере некоторые услуги и товары станут дороже, что может отрицательно сказаться на конкурентоспособности местных предприятий.

Хотя минимальная зарплата повышена всего на 40 евро (5,7%) - с 700 до 740 евро в месяц, что нельзя считать впечатляющим приростом, эксперты полагают, что он был бы адекватным, если бы рецессия в Европе и Латвии не продолжала усиливаться.

Рост расходов в условиях, когда на рынке наблюдается застой, может навредить конкурентоспособности.

"Проблема в том, что политики в Латвии (и не только) часто склонны принимать популистские решения, которые выгодны им, но не идут на пользу долгосрочным интересам жителей страны", - говорит председатель правления рыбоконсервного предприятия "Brīvais vilnis" Арнолд Бабрис.

Он отмечает, что именно такая ситуация сложилась с повышением минимальной зарплаты в Латвии, поскольку потенциальные избиратели оценят это краткосрочное решение политиков своим голосом на выборах, но то, куда оно приведет производителей и поставщиков услуг, которые реально пополняют государственный бюджет, политиков практически не интересует.

Как отмечает налоговый эксперт Айнис Даболс, повышение с 2025 года минимальной зарплаты до 740 евро означает, что в карманах низкооплачиваемых работников будет больше денег, но это увеличит расходы многих работодателей и заставит их повысить цены на товары и услуги. В свою очередь государство получит дополнительные доходы от обязательных взносов социального страхования и налогов на потребление.

"Минимальную зарплату обычно платят в секторах, где в качестве основного ресурса используются руки работников, то есть в секторах с низкой добавленной стоимостью. Некоторые платят минимальную зарплату, чтобы повысить конкурентоспособность за счет оптимизации затрат. Но такой бизнес не является устойчивым", - говорит генеральный директор Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роландс Фелдманис.

(Dienas Bizness)

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