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В Риге проходит ежегодный прайд; без протестов, впрочем, не обошлось (ФОТО, ВИДЕО) (4)

Редакция PRESS 28 июня, 2025 12:58

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В субботу, 28 июня, в Риге проводится традиционное шествие, завершающее неделю Рижского прайда.

Как заявляют устроители мероприятия, шествие прославляет силу разнообразия и единство страны, выражая вместе с тем поддержку "правам человека в то время, когда они под угрозой".

Место проведения шествия - как обычно, Верманский сад, где с 12:00 до 18:00 доступны для посещения информационные палатки различных организаций, магазинчик и другие мероприятия.

Несколько входов в парк закрыты, со стороны ул. Тербатас вдоль парка установлено металлическое заграждение. 

По наблюдениям Press.lv, в этом году участников меньше, чем в прошлом. Возможно, одна из причин - ненастная и ветреная погода.

Как обычно, противники прайда тоже присутствуют.

Напротив входа стоит одинокий проповедник, рассказывающий в микрофон о Боге, он держит плакат с надписью "Обратитесь от грехов".

Еще трое протестующих около парка держат плакаты "Грех тебя уничтожит", "Гомосексуальность - грех" и "Грех приведет тебя к погибели".

Вокруг парка собрались еще несколько протестующих, один из них с плакатом в руках ходит вдоль парка со стороны ул. Элизабетес.

- Мы здесь, чтобы сказать, что это против Бога. Это неестественно, когда мужчина с мужчиной или женщина с женщиной. Это греховная связь. Мы надеемся открыть им глаза на это, показать путь к настоящей любви Господа, - рассказывает Марика, одна из противников прайда.

Интересно, что маршрут шествия в этом году изменен: если прежде шли сначала к памятнику Свободы, то теперь - в обратном направлении. Сначала по ул. Тербатас, потом Стабу, поворачивает на улицу Бривибас и, наконец, мимо памятника - назад в парк.

Дождь, однако, не стал препятствием для участников: в ежегодном прайде по улицам Риги прошло несколько тысяч человек, несмотря на плохую погоду.

Стражи порядка во всеоружии готовы прелотвратить любые инциденты во время шествия. Обычно таковых не возникает, но традиционно для охраны мероприятия привлекается батальон специального назначения Госполиции.

Вместо обычных бодрых барабанов в голове колонны звучат неожиданные народные песни с припевами: "Лиииго, Лиииго".

Нашлось место и для острых политических вопросов. Например, в шествии приняли участие сторонники Палестины, выступающие против агрессии в секторе Газа. Они прошли вместе с другими участниками прайда, громко скандируя: "Геноциду в Газе - нет!", "Свободная Палестина!" и "Квир-персоны за Палестину!".

Участники шествия заполонили практически всю улицу Тербатас. Рижане с интересом наблюдают за прайдом из окон, на верандах летних кафе и из открытых входов в магазины.

- Мы здесь, чтобы поддержать тех, кто не может сегодня прийти на прайд. К сожалению, еще так много людей, чьи права до сих пор ограничены, - рассказывает участница прайда Кристине, объясняя, почему она пришла сегодня. - Например, однополым парам нельзя вступать в брак. Людям приходится ездить в Америку для этого. У нас же даже президент - из ЛГБТ-сообщества. Как так?

Примерно через час, пройдя круг почета по рижским улицам, участники прайда возвращаются в парк, чтобы продолжить праздник на его территории.

Как сообщает агентство LETA, мероприятие посетили министр культуры Агнесе Лаце, новый мэр Риги Виестурс Клейнбергс и их однопартийцы из "Прогрессивных". В шествии приняли участие представители Латвийского студенческого объединения, организации по защите прав женщин Marta, адвокатского бюро Cobalt, предприятий Printful, Caffeine и др.

(Фото - Press.lv.)

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Комментарии (4) 92 реакций
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