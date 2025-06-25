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Благотворители требуют у украинцев деньги за автомобили, конфискованные у пьяных латвийцев

Редакция PRESS 25 июня, 2025 10:36

Латышские СМИ 0 комментариев

С февраля этого года латвийская благотворительная организация "Tev" взяла на себя транспортировку в Украину автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Однако, как сообщает "De facto", представитель организации "Tev" требует компенсацию от самих украинцев "за транспортировку" этих автомобилей в Украину.

Представитель организации, Амела Аль-Асбахи, подтвердила, что она просила деньги для покрытия расходов на транспортировку, объяснив это нехваткой пожертвований. В разговоре с украинским добровольцем Ярославом она сказала: «Мы посчитали, что наши расходы составляют 1000 евро за один автомобиль. И мы просим компенсацию за топливо, чтобы довезти [автомобиль] туда. И также нужно обязательно оформить страховку. Это тоже наши расходы. Там ещё что-то надо починить, нужно покупать детали. Иногда эти автомобили даже не находятся в Риге. Например, мы в Риге, а машина где-то за пределами Риги. Нам нужно купить прицеп или арендовать, перевезти эти машины. Короче, расходы постоянно».

Примечательно, что по в соответствии с правилами, транспортные средства должны передаваться украинской стороне исключительно безвозмездно, и организация должна сама собирать пожертвования для покрытия всех расходов. Аль-Асбахи также отметила: «Что делать, если мне нужно доставить, а у нас нет средств организации? Мы вкладываем своё время как волонтёры. Мы также вкладываем свои средства и деньги, но мы не можем сделать всё за свои средства».

После этого объяснения от организации изменились несколько раз. Сначала представитель организации Микс Дубурс сказал, что они просят помощь у украинских фондов. Позже, когда "De facto" запросила информацию о пожертвованиях от украинских фондов, выяснилось, что организация не получала средств из Украины. Дубурс позже сообщил, что «возможно, при объяснении необходимости пожертвований, в переводе или из-за напряжённости произошла ошибка в интерпретации».

Задержка с ответом от Министерства внутренних дел Латвии относительно ситуации может свидетельствовать о неопределённости в этом вопросе.

Отметим, что другие благотворительные организации, такие как "Agendum", оценивают расходы на транспортировку одного автомобиля в Украину примерно в 400 евро, но не требуют компенсации от украинцев, и всегда передают автомобили с полными баками.

Украинский армейский волонтёр Ярослав, который часто бывает в Латвии, был шокирован требованием об оплате: «Я был в шоке от этого. Потому что я реально знаю, что эти машины отправляются в Украину бесплатно для помощи нам в войне. И тут вдруг — надо платить деньги».

Организация "Tev" в этом году получила 41 автомобиль, конфискованный у пьющих водителей, которые должны быть переданы украинским государственным учреждениям. Однако она также получает автомобили от различных организаций и местных властей. Например, Баускское самоуправление несколько раз передавала автомобили, которые организация отправляла в Украину.

 Украинский посол в Латвии, Анатолий Кучевол, подтвердил, что автомобили необходимы Украине, в том числе для гражданских нужд, таких как эвакуация и доставка гуманитарной помощи.

Таким образом, ситуация остаётся сложной, с противоречивыми утверждениями от представителя организации и официальных лиц.

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