В эти выходные в Риге пройдет Прайд-марш

В Государственной полиции (ГП) сообщили, что ГП в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией будет обеспечивать общественный порядок и безопасность в соответствии с ранее разработанным планом.

По словам организаторов мероприятия, марш будет праздновать силу многообразия и единство страны, а также выражать поддержку «правам человека в то время, когда они находятся под угрозой». Прайд-марш пройдет с 12:00 до 15:00. Местом сбора митинга традиционно станет Верманский сад, где с 12:00 до 18:00 будут работать информационные палатки партнеров и организаций мероприятия, торговые палатки, а так же пройдут другие мероприятия.

Сегодня с 13:00 до 15:00 у часов «Laima» пройдет «Riga Queer Tour» на английском языке, который обещает информацию об истории рижских квир-сообщества. Тем временем с 17:00 до 22:00 в Латвийской академии художеств пройдет бал «The Place of Comfort». Сегодня вечером также пройдет несколько мероприятий в Культурном центре Канепес, на корабле «Vecrīga», в баре «Skapis» и на улице Кришьяня Барона 136.

Групповая выставка "Nieki" продлится до завтра в художественной галерее "DOM", где можно увидеть личные артефакты даугавпилсских квир-сообщества и сторонников, а также цифровые картины художника Эрена Абрамова. Тем временем, персональная выставка Синтии "Сиинса" Укше "Monster Girls" продлится до 29 июня в галерее "Masa" на улице Элизабетес.

В этом году мероприятия Riga Pride завершатся 30 июня.

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