«Насиловали латышской литературой!» Разгорелся спор, что лучше: зарубежные или латвийские авторы?

Один отец возмущён тем, что в списке обязательной литературы для его ребёнка преобладают зарубежные авторы, в том числе русские, а из латвийских писателей упомянут только один.

«Ученик получил список рекомендуемой литературы на лето. Из более чем 10 авторов — только один местный, остальные — “импортные”, в том числе один из России. А потом Министерство культуры сможет заказать исследование: знают ли дети, кто такой Спридитис, и почему культура находится там, где она есть».

Некоторые комментаторы считают, что латышская литература находится на очень низком уровне, поэтому лучше читать зарубежных авторов:

«Всю школу меня насиловали латышской литературой! Даже одно упоминание вызывает рвотный рефлекс... После средней школы я узнал, что литература существует и за пределами Латвии. Но теперь у меня аллергия на любую…»

«Латышская литература по сравнению с шедеврами мировой литературы — на уровне крестьянской. Лучше всё-таки знать Шекспира, чем Мару Залите или Анну Бригере!»

Учительница даёт совет:

«Летний список литературы составляет школа и конкретные учителя вашего ребёнка. Идите в школу и поговорите. Потому что в других школах такой ситуации нет — обычно в списке только 1 или 2 произведения зарубежных авторов, и русские писатели туда не включаются».