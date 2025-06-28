Дед новой главы MI6 служил у нацистов. Но она никогда не была с ним знакома, утверждают в ведомстве

О том, что Метревели станет новой главой Секретной разведывательной службы, было объявлено в начале июня. За всю 116-летнюю историю ведомства, главу которого традиционно принято обозначать литерой «С», она станет первой женщиной на этом руководящем посту.

О ее прошлом известно довольно мало. Но, судя по сохранившимся архивным документам, она приходится внучкой Константину Добровольскому, который в годы Второй мировой бежал из советской Красной Армии и стал главным информатором нацистов в украинском Чернигове.

Однако британский МИД, традиционно выступающий от имени секретной MI6, заявил, что Блейз Метревели «не знала своего деда по отцовской линии и никогда с ним не встречалась».

Представитель Форин-офиса добавил: «В семейной истории Блейз было немало конфликтов и разногласий — которые, как это нередко случается с представителями народов Восточной Европы, поняты и пережиты еще не до конца. Именно столь сложное семейное наследие взрастило в ней стремление предотвращать конфликты и защищать все общество от новых угроз со стороны недружественных государств, подготовив ее к посту руководителя MI6».

Таблоид Daily Mail, который первым отыскал потенциально компрометирующую семейную связь, сообщает, что в архивах Фрайбурга журналисты редакции обнаружили сотни страниц документов, подтверждающих, что в годы войны Добровольский был известен командирам вермахта как «Мясник» или «Агент № 30».

Сообщается, что письма своим нацистским начальникам он заканчивал словами «Хайль Гитлер!» и говорил, что лично принимал участие в «истреблении евреев».

Архивные документы, утверждается в публикации, также свидетельствуют о том, что Добровольский грабил тела погибших жертв Холокоста , а кроме того, лично принимал участие в убийстве местных евреев и смеялся, наблюдая за изнасилованием женщин-заключенных.

Би-би-си обнаружила свидетельства, позволяющие предположить, что в 1969 году Добровольский находился в списке лиц, разыскиваемых КГБ. Там подробно описывается его работа на нацистов и высказывается предположение, что на тот момент он мог быть еще жив.

Документ под грифом «совершенно секретно», полученный Би-би-си от исследователей, представляет собой 460-страничный алфавитный список «агентов иностранной разведки, изменников родины, членов антисоветских организаций, карателей и других преступников, подлежащих розыску».

В записи, которая, по-видимому, относится к Добровольскому, говорится, что он «участвовал в расстрелах советских граждан».

«В то же время он был резидентом немецкой разведки, — говорится в документе, с которым ознакомилась и Би-би-си. — И в сентябре 1943 года дезертировал к немцам».

После войны жена Добровольского Варвара со своим двухмесячным сыном Константином бежала в Великобританию, где в 1947 году вышла замуж за Давида Метревели. Позднее Константин-младший взял фамилию отчима — Метревели, хотя Би-би-си обнаружила его свидетельство о натурализации, датированное июлем 1966 года, которое до сих пор хранится в Национальном архиве. Там его фамилия по-прежнему указана как Добровольский, а Метревели приводится в качестве «псевдонима».

Константин-младший впоследствии служил в британской армии и стал рентгенологом.

А в 1977 году у него родилась дочь Блейз Метревели, которой было суждено спустя 22 года устроиться на работу в MI6.

Сама она все эти недавние сообщения никак не комментировала.

Сделав в MI6 отличную карьеру, она дослужилась до поста директора Секретной разведслужбы по технологиям и инновациям, а в этом году станет ее 18-м руководителем, сменив на этом посту сэра Ричарда Мура.

После объявления о назначения Метревели заявила, что «гордится и польщена» просьбой возглавить агентство.

Блейз Метревели — выпускница Кембриджа, в прошлом занимавшая оперативные должности в Европе и на Ближнем Востоке.