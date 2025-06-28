Полиция разыскивает пропавшего без вести подростка

Рижское Зиемельское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Алисе Коризно 2011 года рождения. Девочка 27 июня в 9:00 покинула свое место жительства на ул. Смилгу в рижском районе Букулты, направившись к подруге, адрес которой неизвестен. Домой до сих пор не вернулась, на телефонные звонки не отвечает.