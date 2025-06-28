Полиция разыскивает пропавшего без вести подростка

Предполагается, что подросток может находиться на Центральном рынке в Риге. Мальчик склонен к бродяжничеству.
Госполиция просит отозваться всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Данила Чубревича, звонить по телефону 112.
Госполиция разыскивает пропавшего без вести Данила Чубревича 2010 года рождения. Сообщается, что он покинул свое место жительства в Даугавпилсе на ул. Аглонас и не вернулся домой.
Предполагается, что подросток может находиться на Центральном рынке в Риге. Мальчик склонен к бродяжничеству.
Госполиция просит отозваться всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Данила Чубревича, звонить по телефону 112.
Рижское Зиемельское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Алисе Коризно 2011 года рождения. Девочка 27 июня в 9:00 покинула свое место жительства на ул. Смилгу в рижском районе Букулты, направившись к подруге, адрес которой неизвестен. Домой до сих пор не вернулась, на телефонные звонки не отвечает.
Рижское Зиемельское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Алисе Коризно 2011 года рождения. Девочка 27 июня в 9:00 покинула свое место жительства на ул. Смилгу в рижском районе Букулты, направившись к подруге, адрес которой неизвестен. Домой до сих пор не вернулась, на телефонные звонки не отвечает.
Согласно прогнозу латвийских синоптиков, с утра в воскресенье, начиная с побережья, усилится западный и северо-западный ветер, порывы достигнут 15-18 м/с, днем на побережье - до 20 м/с.
Согласно прогнозу латвийских синоптиков, с утра в воскресенье, начиная с побережья, усилится западный и северо-западный ветер, порывы достигнут 15-18 м/с, днем на побережье - до 20 м/с.
Недавно опубликованное летнее расписание работы Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) привело в негодование пользователя соцсети "Х" Homo saPIENS. Проблема может показаться малозначимой, но все же определенное неудобство в этом есть, о чем свидетельствуют и комментарии.
Недавно опубликованное летнее расписание работы Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) привело в негодование пользователя соцсети "Х" Homo saPIENS. Проблема может показаться малозначимой, но все же определенное неудобство в этом есть, о чем свидетельствуют и комментарии.
Как уже сообщалось, в конце мая нынешнего года был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания, которым, в частности, предусмотрено создать продовольственную корзину с низкими ценами. Свое мнение на этот счет на телеканале TV24 в программе Uz līnijas высказал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.
Как уже сообщалось, в конце мая нынешнего года был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания, которым, в частности, предусмотрено создать продовольственную корзину с низкими ценами. Свое мнение на этот счет на телеканале TV24 в программе Uz līnijas высказал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.
Оба жильца социальной квартиры, имеют инвалидность. Они в отчаянии, так как Сигулдское краевое самоуправление собирается выселить их из социальной квартиры, в которой они живут более 10 лет.
Оба жильца социальной квартиры, имеют инвалидность. Они в отчаянии, так как Сигулдское краевое самоуправление собирается выселить их из социальной квартиры, в которой они живут более 10 лет.
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что его страна победила Израиль и США.
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что его страна победила Израиль и США.
Сбор подписей проводится на портале Latvija.gov.lv с 13 июня, он был начат согласно решению Центризбиркома по предложению непредставленной в парламенте партии "Суверенная власть".
Сбор подписей проводится на портале Latvija.gov.lv с 13 июня, он был начат согласно решению Центризбиркома по предложению непредставленной в парламенте партии "Суверенная власть".