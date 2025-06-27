Алексей Росликов: у офиса на столбах вешают куклу с моей головой, шлют угрозы и обещают расправу

— Уже не просто угрожают — действуют! На столбах у офиса вешают куклы с моей головой. В офис приходили лично, передавали угрозы, говорили, что мне осталось жить неделю. Ломали наши предвыборные палатки, — не скрывает своего беспокойства лидер партии «Стабильности!».

По его информации, в Латвии создана группировка, которая называет себя прямо — «УЛЬТРАС». По сути, это организованная радикальная группа.

— Мы прекрасно понимаем, зачем это делается, — говорит Алексей Росликов.

Он отмечает, что, несмотря на то что все противоправные действия зафиксированы — есть видео, фото, установлены конкретные лица — никакой активной реакции со стороны правоохранительных органов нет.

— Административное дело. Да, просто административное, — не скрывает удивления и возмущения политик.

Он считает, что это не защита:

— Это сигнал, что ситуация будет только накаляться, — резюмирует Алексей Росликов.

«Я молчал. Ждал. Надеялся, что службы безопасности отреагируют. Но пора говорить вслух.

Скоро я запишу видео — подробно и открыто расскажу, что происходит», — обещает лидер партии «Стабильности!».

Политическая критика и несогласие — часть демократического процесса. Но угрозы, унижения и запугивание это уже не политика, а экстремизм. Алексей Росликов — депутат и глава парламентской партии. Попытки запугивания недопустимы в правовом государстве!