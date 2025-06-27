Молод и богат: Седокова замечена в компании нового поклонника

По некоторым данным 42-летней Седоковой удалось завладеть вниманием мужчины, который моложе неё на 15 лет. Приводится его имя: Юрий Киселёв - наследник известного медиамагната. Вместе их видели на недавно прошедшем в Петербурге международном экономическом форуме.

Предположительно, там и началась их близость. Хотя ни Седокова, ни Киселев этот факт не комментировали, интернет пестрит видеороликами с их участием. Оба улыбаются и как бы намекают на гармоничные отношения.

В отличие от Седовокой, которая имеет богатый опыт семейной жизни, Киселев женат ещё не был и детей не имеет. Седокова напротив, имеет три неудачных замужества и конфликты с родственниками своего третьего мужа Яниса Тиммы, который трагически погиб несколько месяцев назад.