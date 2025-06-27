Банки урезали латвийцам проценты по сберегательным счетам

Сейчас SEB banka предлагает 1,8%, Swedbank и Luminor — по 1,75%, Citadele — от 1% до 1,5% (включая так называемый «зелёный» счёт). Ещё в марте ставки достигали 2–2,15%.

Снижение связано с решениями Европейского центрального банка, который с начала года уже четыре раза понизил базовые ставки, каждый раз на 0,25 процентных пункта. Банки напрямую корректируют условия по вкладам в ответ на действия ЕЦБ.

Экономисты отмечают, что на фоне инфляции, которая по-прежнему ощутима в Латвии (в мае — около 1,4% в годовом выражении), ставки на уровне 1–1,8% фактически едва покрывают обесценивание денег. Такие счета могут быть интересны лишь как резервная подушка с быстрым доступом к средствам, но не как способ сохранить или приумножить капитал. Для долгосрочного хранения сбережений разумнее рассматривать срочные вклады, государственные облигации или низкорисковые инвестиции, при условии минимальной комиссии и расчёта инфляционной коррекции.