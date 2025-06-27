УЕФА перенесла финал Евро по футзалу из Риги в Словению. Ради Белоруссии

Первоначально проведение финала было частью совместной заявки Латвии и Литвы, победивших в конкурсе УЕФА в 2023 году. Это должен был стать первый в истории финальный турнир взрослого уровня, проходящий в Латвии под эгидой УЕФА. Теперь к организаторам добавлена Словения, которая примет две группы, полуфиналы и финал.

Чемпионат пройдёт с 20 января по 7 февраля 2026 года. Сборную Белоруссии намеренно распределят в одну из словенских групп (C или D), чтобы исключить её визиты в Латвию.

Латвийская футбольная федерация подчёркивает, что участие спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях на территории Латвии противоречит как позиции федерации, так и национальному законодательству.

Таким образом, финал и решающие матчи крупнейшего футзального турнира Европы будут сыграны вне пределов стран, изначально подавших заявку