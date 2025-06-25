Новостройки в центре Риги «душат» жителей соседних домов: «Ужас, чувствуем себя безнадежно!»

В редакцию программы "Bez Tabu" обратились рижане, живущие в доме, построенном в советское время на улице Хоспиталю. Жителей беспокоят строительные работы, продолжающиеся рядом с их домом уже несколько лет. Их тревожит не только шум на строительной площадке, но и опасения за безопасность, так как из-за строительства рядом их многоэтажный дом начал трещать.

Ещё один неприятный сюрприз для жителей дома появился в этом году, когда они заметили во дворе объявление о стротельстве еще одного жилого дома.. Проект предполагает использование зеленой зоны, которую жители много лет поддерживали в хорошем состоянии. Они создали там клумбы, обустроили места для отдыха, песочницу и качели.

Представитель застройщика отметил в интервью, что, хотя жители привыкли использовать эту территорию, она никогда не принадлежала им, и поэтому собственник, используя свои права и соблюдая строительные нормы, намерен возвести новое здание на этой территории.

В настоящее время проходит общественное обсуждение проекта, и уже собрано много подписей против строительства.

В местной администрации сообщили, что позже будут оценены мнения жителей. Также было сказано, что проверят происходящее на строительной площадке и исследуют трещины, появившиеся в доме.