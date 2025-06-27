«Cкажите «нет» кебабам и прочему мусору!» Рижская дума ищет арендаторов в кафе Парка Победы

Публикация депутата Эдварда Ратниекса в Facebook о начале конкурса вызвала живой отклик. В комментариях внимание пользователей сосредоточено не на формальностях, а на будущем меню. Многие надеются, что кафе будет предлагать латышскую кухню, и высказывают опасения по поводу появления в Парке Победы «нетрадиционных» латышских блюд.

«Большая надежда на латышское кафе! Пожалуйста, "нет" кебабам и прочему мусору.»

«Здесь подошли бы пироги и блины. А этот горох со шпеком и кое-какая „требуемая латышская кухня“ у меня сильно ассоциируется с „лишь бы не было пельменей, солянки и кебабов“…»

«Симпатичный стеклянный павильон, в котором пахло бы хорошим кофе разных сортов, предлагались бы оригинальные пирожные и мороженое.»

«Было бы приятно, если бы подавали приличные пироги, кофе, чай и коктейли! Интересно, влезет ли туда полноценная кухня?»