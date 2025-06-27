Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 27. Июня Завтра: Malvis, Malvine
Доступность

Дом Брэда Питта в Голливуде разгромили и ограбили, пока актёр был в Лондоне на премьере «F1»

© BBC 27 июня, 2025 10:03

Важно 0 комментариев

Дом актера Брэда Питта в Лос-Анджелесе был ограблен тремя ворами. По данным полиции Лос-Анджелеса, трое подозреваемых ворвались в дом в районе Лос-Фелиз поздно вечером в среду через окно на первом этаже и «разгромили помещение».

Власти заявили, что подозреваемые скрылись с похищенными вещами, однако пока неизвестно, что именно было украдено. Сам актер не был дома во время ограбления. В начале недели Питт находился в Великобритании на лондонской премьере своего нового фильма «F1», который выходит в прокат в пятницу. Его сопровождали коллега по Голливуду Том Круз и семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

Большой дом с тремя спальнями расположен недалеко от Гриффит-парка, где находится знаменитый голливудский знак. Он окружен высоким забором и зелеными насаждениями, которые защищают дом от посторонних глаз.

Это ограбление последовало за другими, о которых сообщалось в городе, направленными против других знаменитостей, в том числе Николь Кидман и Кита Урбана.

В прошлом месяце был также арестован мужчина по обвинению в преследовании и вандализме после того, как он якобы протаранил своим автомобилем ворота дома бывшей жены Питта, Дженнифер Энистон.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:10 27.06.2025
Шоумен вляпался в гомофобный скандал
Sfera.lv 20 минут назад
Он что, отупел что ли?
Bitnews.lv 1 час назад
Закон убьет «живое пиво»!
Bitnews.lv 1 час назад
В пятницу снова дожди
Sfera.lv 2 часа назад
Мир моды в шоке: Анна Винтур покидает пост главного редактора Vogue
Sfera.lv 2 часа назад
Эксперт: Ситуация с безопасностью у границ НАТО – самая тревожная со времён холодной войны
Sfera.lv 2 часа назад
ООН: 316 млн человек во всем мире употребляют наркотики
Sfera.lv 13 часов назад
Доля нелегального рынка сигарет в Латвии выросла из-за подпольного производства в ЕС
Bitnews.lv 18 часов назад

На пассажиров обрушилась стеклянная крыша в аэропорту Пальма-де-Майорка (ВИДЕО)

Мир 11:11

Мир 0 комментариев

Пассажиры, невольно ставшие свидетелями ЧП в аэропорту Пальма-де-Майорка, выложили в сети Х драматичное видео, чудом не приведшее к трагедии.

Пассажиры, невольно ставшие свидетелями ЧП в аэропорту Пальма-де-Майорка, выложили в сети Х драматичное видео, чудом не приведшее к трагедии.

Читать
Загрузка

Накосячил — с тебя 500 евро: за что будут шрафовать в самолётах Ryanair, и что говорят юристы

Важно 10:46

Важно 0 комментариев

Авиакомпания Ryanair в июне этого года официально ввела штрафы в размере 500 евро для недисциплинированных пассажиров, чье неподобающее поведение приводит к их снятию с рейса. Авиакомпания оставляет за собой право добиваться возмещения гражданского ущерба, если инцидент привел к значительным расходам, таким как вынужденная посадка.

Авиакомпания Ryanair в июне этого года официально ввела штрафы в размере 500 евро для недисциплинированных пассажиров, чье неподобающее поведение приводит к их снятию с рейса. Авиакомпания оставляет за собой право добиваться возмещения гражданского ущерба, если инцидент привел к значительным расходам, таким как вынужденная посадка.

Читать

Убийственная разница: раскрыты цены на будущие билеты Rail Baltica. Дороже автобуса в 4 раза

Выбор редакции 10:43

Выбор редакции 0 комментариев

«Одна из тем, которая всегда витает в воздухе, — это Rail Baltica, и должен ли этого бояться автобусный перевозчик. Нет, мы не боимся», — признал в интервью агентству LETA руководитель перевозчика FlixBus в странах Балтии Михал Леман.

«Одна из тем, которая всегда витает в воздухе, — это Rail Baltica, и должен ли этого бояться автобусный перевозчик. Нет, мы не боимся», — признал в интервью агентству LETA руководитель перевозчика FlixBus в странах Балтии Михал Леман.

Читать

В эти выходные в Риге пройдет Прайд-марш

Важно 10:38

Важно 0 комментариев

Завтра, 28 июня, состоится традиционный парад в завершение «Riga Pride» или недели Riga Pride, сообщили организаторы мероприятия.

Завтра, 28 июня, состоится традиционный парад в завершение «Riga Pride» или недели Riga Pride, сообщили организаторы мероприятия.

Читать

Венгрия опять заблокировала совместное заявление в поддержку вступления Украины в ЕС

Мир 10:29

Мир 0 комментариев

Саммит Европейского союза не смог принять итоговое заявление по Украине, в одном из пунктов которого говорилось о поддержке начала переговоров о приеме страны в ЕС. Венгрия выступила против этого заявления.

Саммит Европейского союза не смог принять итоговое заявление по Украине, в одном из пунктов которого говорилось о поддержке начала переговоров о приеме страны в ЕС. Венгрия выступила против этого заявления.

Читать

Тяжелобольным обещают платить до смертного часа: уход на дому

Новости Латвии 10:27

Новости Латвии 0 комментариев

"С 1 июля государство больше не будет оплачивать услугу мобильного паллиативного ухода на дому тем пациентам, которые проживут дольше 180 дней, указанных в решении консилиума врачей. Новый порядок вызывает огромное беспокойство у пациентов, в том числе онкологического профиля. Для зрителя передачи Латвийского телевидения "4. studija" Мартиньша Лаувы это означает, что уже через несколько недель ему перестанут оказывать паллиативный уход на дому, так как он прожил уже слишком долго, не умерев до установленного врачами марта". Об этом 7 июня сообщил портал общественных СМИ "Lsm.lv" со ссылкой на телеканал "4. studija".

"С 1 июля государство больше не будет оплачивать услугу мобильного паллиативного ухода на дому тем пациентам, которые проживут дольше 180 дней, указанных в решении консилиума врачей. Новый порядок вызывает огромное беспокойство у пациентов, в том числе онкологического профиля. Для зрителя передачи Латвийского телевидения "4. studija" Мартиньша Лаувы это означает, что уже через несколько недель ему перестанут оказывать паллиативный уход на дому, так как он прожил уже слишком долго, не умерев до установленного врачами марта". Об этом 7 июня сообщил портал общественных СМИ "Lsm.lv" со ссылкой на телеканал "4. studija".

Читать

Как правильно обрабатывать небольшие раны? Советует фармацевт

Азбука здоровья 10:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Лето – сезон активного отдыха: прогулок на природе, занятий спортом и поездок к водоемам. Но именно в это время чаще можно получить различные мелкие травмы – царапины, ссадины, ушибы или укусы насекомых. Как правильно действовать в таких случаях и когда требуется врачебная помощь? Объясняет фармацевт BENU Aptieka Константин Черемухин.

Лето – сезон активного отдыха: прогулок на природе, занятий спортом и поездок к водоемам. Но именно в это время чаще можно получить различные мелкие травмы – царапины, ссадины, ушибы или укусы насекомых. Как правильно действовать в таких случаях и когда требуется врачебная помощь? Объясняет фармацевт BENU Aptieka Константин Черемухин.

Читать