Дом Брэда Питта в Голливуде разгромили и ограбили, пока актёр был в Лондоне на премьере «F1»

Власти заявили, что подозреваемые скрылись с похищенными вещами, однако пока неизвестно, что именно было украдено. Сам актер не был дома во время ограбления. В начале недели Питт находился в Великобритании на лондонской премьере своего нового фильма «F1», который выходит в прокат в пятницу. Его сопровождали коллега по Голливуду Том Круз и семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

Большой дом с тремя спальнями расположен недалеко от Гриффит-парка, где находится знаменитый голливудский знак. Он окружен высоким забором и зелеными насаждениями, которые защищают дом от посторонних глаз.

Это ограбление последовало за другими, о которых сообщалось в городе, направленными против других знаменитостей, в том числе Николь Кидман и Кита Урбана.

В прошлом месяце был также арестован мужчина по обвинению в преследовании и вандализме после того, как он якобы протаранил своим автомобилем ворота дома бывшей жены Питта, Дженнифер Энистон.