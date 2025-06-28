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«Если нужна медпомощь, ищите её где угодно, но не здесь!» Отношение к пациентам в больнице шокирует (2)

Редакция PRESS 28 июня, 2025 12:24

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В последнее время жители регионов все чаще жалуются на оказание медицинской помощи и на плохое отношение медперсонала к пациентам. На сей раз речь пойдет о больнице в Талси, точнее, о Талсинском филиале Севернокурземской региональной больницы.

Вот что пишет в своем аккаунте в "Фейсбуке" Зане, озаглавившая свой пост "Знайте своих героев - опыт Талсинской больницы":

"Я неоднократно сталкивалась с шокирующим отношением в Талсинском филиале Севернокурземской региональной больницы, но то, что я пережила, заставляет меня наконец говорить громко, чтобы люди знали, что происходит у них на глазах".

Рано утром 25 июня к матери соседки Зане была вызвана бригада неотложной медицинской помощи, доставившая ее в приемный покой больницы. Целый день туда звонили, пытаясь выяснить, чем больна женщина, и получали лишь уклончивые ответы: "Еще ничего не известно", "Проводим процедуры".

13 часов спустя пациентка сама, плача, позвонила дочери и сказала, что ее выписывают. Ей сделали анализы и рентген, но врач спросила только имя и фамилию. У пациентки сильно болели ноги, а врач говорила что-то непонятное насчет пневмонии. 

Зане не выдержала и поехала с соседкой в больницу забрать пациентку домой. Им, однако, сказали, что врач сейчас посмотрит анализы.

"Простите - 13 часов спустя?! Мы спросили, осматривал ли кто-нибудь вообще ее ноги. Ответ - "она ничего не сказала". Конечно, потому что врач спросила только имя и фамилию!

Женщине за это время никто даже воды не предложил. Не говоря уже о лекарствах или системах. Только после наших упреков наконец сделали КТ ног", - жалуется Зане.

Оказалось, что у пациентки тяжелая интоксикация организма и началась гангрена обеих ног. Врач сообщила, что ей введут лекарства и поставят системы, возможно, ночью пациентку можно будет забрать домой, продолжать лечение под наблюдением семейного врача. 

"Извините, но как это возможно?!" - недоумевает Зане. "Может быть, я ошибаюсь, но считаю, что больница была обязана организовать перевозку в соответствующее медучреждение для дальнейшего неотложного лечения. Поэтому от души говорю: уважаемые жители Талсинского края, если вам когда-нибудь понадобится медпомощь, пожалуйста, ищите ее в любом другом месте, только не в Талсинской больнице. Нечего и говорить, что персонал за окошком издевался над больными и их родственниками", - возмущена она.

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