Вот что пишет в своем аккаунте в "Фейсбуке" Зане, озаглавившая свой пост "Знайте своих героев - опыт Талсинской больницы":

"Я неоднократно сталкивалась с шокирующим отношением в Талсинском филиале Севернокурземской региональной больницы, но то, что я пережила, заставляет меня наконец говорить громко, чтобы люди знали, что происходит у них на глазах".

Рано утром 25 июня к матери соседки Зане была вызвана бригада неотложной медицинской помощи, доставившая ее в приемный покой больницы. Целый день туда звонили, пытаясь выяснить, чем больна женщина, и получали лишь уклончивые ответы: "Еще ничего не известно", "Проводим процедуры".

13 часов спустя пациентка сама, плача, позвонила дочери и сказала, что ее выписывают. Ей сделали анализы и рентген, но врач спросила только имя и фамилию. У пациентки сильно болели ноги, а врач говорила что-то непонятное насчет пневмонии.

Зане не выдержала и поехала с соседкой в больницу забрать пациентку домой. Им, однако, сказали, что врач сейчас посмотрит анализы.

"Простите - 13 часов спустя?! Мы спросили, осматривал ли кто-нибудь вообще ее ноги. Ответ - "она ничего не сказала". Конечно, потому что врач спросила только имя и фамилию!

Женщине за это время никто даже воды не предложил. Не говоря уже о лекарствах или системах. Только после наших упреков наконец сделали КТ ног", - жалуется Зане.

Оказалось, что у пациентки тяжелая интоксикация организма и началась гангрена обеих ног. Врач сообщила, что ей введут лекарства и поставят системы, возможно, ночью пациентку можно будет забрать домой, продолжать лечение под наблюдением семейного врача.

"Извините, но как это возможно?!" - недоумевает Зане. "Может быть, я ошибаюсь, но считаю, что больница была обязана организовать перевозку в соответствующее медучреждение для дальнейшего неотложного лечения. Поэтому от души говорю: уважаемые жители Талсинского края, если вам когда-нибудь понадобится медпомощь, пожалуйста, ищите ее в любом другом месте, только не в Талсинской больнице. Нечего и говорить, что персонал за окошком издевался над больными и их родственниками", - возмущена она.