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«Он не член нашей партии!» LPV открестилась от депутата с советским значком на груди

Редакция PRESS 27 июня, 2025 14:50

Латышские СМИ 0 комментариев

Партия «Латвия — на первом месте» (LPV) заявляет, что депутат Кекавского края Андис Адатс, пришедший на первое заседание думы с значком Советской Латвии на груди, больше не является членом партии, сообщает портал Jauns.lv

«Этот человек не является членом нашей партии!» — на вопрос  о том, как партия оценивает действия Адатса, ответила представитель LPV Лига Крапанe. Согласно общедоступной информации, на недавних муниципальных выборах 2025 года он ещё баллотировался по списку LPV.

Тем временем представитель самоуправления Кекавского края Марис Зелчс отмечает, что не может комментировать выбор Адатса касательно значков, которые он прикрепил к своей груди.  «Что касается выбора депутата Кекавского края господина Адатса — какие значки он выбрал для самопрезентации, это следует спросить у самого господина Адатса», — пояснил Зелчс.

Фотография депутата, на которой был виден данный значок, изначально была опубликована и на официальном сайте Кекавского края, однако позже это изображение было заменено другим, с которого значок был вырезан и больше не виден. На вопрос, почему произошли такие изменения, Зелчс назвал причиной «эстетические соображения».

«Фотографии депутатов думы Кекавского края были сделаны сразу после первого заседания, и ответственные специалисты в ходе постобработки улучшили эстетику отдельных изображений, заменив их на сайте, в том числе и фотографию депутата Адатса», — пояснил представитель самоуправления.

На уточняющий вопрос: «Был ли значок Латвийской ССР скрыт не потому, что это была провокация со стороны скандального политика, а просто потому, что он выглядел неэстетично?» — ответа получено не было.

Андис Адатс, родившийся в 1961 году, был одним из двух политиков из списка «Латвия на первом месте», избранных в Кекавском крае (второй — Вольдемар Пожнякс). Адатс получил 1035 голосов — 199 «за» и 105 «против».

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