«Потому что мне так хочется»: как Сейм принял решение по Стамбульской конвенции

Инициаторы этого шага объясняют его стремлением защищать консервативные ценности. Их поддержал и СЗК, который два года назад участвовал в ратификации конвенции, но теперь, очевидно, рассчитал, что за год до выборов выгоднее одновременно и оставаться, и не оставаться в правительстве Эвики Силини («Новое Единство» (НE)). Противников выхода не остановила ни критика за подверженность мифам и дезинформации, ни тысячи протестующих у здания Сейма. Теперь решение предстоит принять президенту страны.

По данным передачи LTV «de facto», в последние недели почтовый ящик Сейма буквально переполнился письмами от неправительственных организаций и иностранных представителей, выражающих обеспокоенность планами парламента выйти из Стамбульской конвенции.

Тревогу из-за этого шага выразили председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы и спикеры парламентов северных стран. Послы Германии, Франции, Великобритании, Эстонии, Польши и ещё десяти государств в совместном письме подчеркнули, что конвенция предоставляет всеобъемлющую правовую основу для борьбы с насилием над женщинами и домашним насилием. Дипломаты выразили обеспокоенность ложными утверждениями, распространяемыми о конвенции, и сигналом, который подаст выход Латвии, особенно в то время, когда этот вопрос используют в своих целях недружественные страны.

Похожее письмо в Сейм направили 22 депутата Верховной Рады Украины. Они отметили, что дискуссии о Стамбульской конвенции в Латвии, к сожалению, стали ярким примером гибридной войны, а дезинформация сознательно исказила смысл данного договора о правах человека.

На прошлой неделе своё мнение о происходящем высказала и бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая напрямую связала голосование о выходе с влиянием путинской пропаганды.

Однако эти высказывания не остановили продвижение законопроекта через Сейм, хотя было заметно, что упоминание дезинформации раздражает авторов инициативы. «Представлять 60% парламента как попавших в сети российской идеологии и пропаганды — такая постановка вопроса для меня категорически неприемлема», — заявила на заседании Комиссии по иностранным делам её председатель Инара Мурниеце (Национальное объединение (НО)).

Обсуждения по выходу из Стамбульской конвенции в комиссии перед окончательным чтением велись между НО и «Объединённым списком» (ОС) с одной стороны и «Новым Единством» (НE) и «Прогрессивными» — с другой.

Продвижение идеи денонсации её сторонники объясняли тем, что вопрос вообще оказался в повестке дня. Звучали утверждения, что СЗК якобы два года назад «насильно заставили» подписать конвенцию, но теперь партия изменила мнение.

«Мы видим, к чему приводят такие силовые методы и выкручивание рук одной партии. Очевидно, мы пришли к правительственному кризису и снова вынуждены обсуждать этот вопрос в парламенте», — заявила Мурниеце. Аналогичную мысль высказал депутат Эдвардс Смилтенс (ОС): «Голоса просто купили на президентских выборах, выбрали партнёром СЗК, которая изменила своё мнение по Стамбульской конвенции. Это единственная причина, почему мы здесь сидим. Это полная и прямая ответственность “Нового Единства”.»

Подписантов законопроекта о денонсации обвиняли в сотрудничестве с партиями «Латвия на первом месте» и «Стабильности!».

«Если вы хотите другую коалицию — проведите политическую работу, соберите большинство, но без Росликова и Шлесера. Не используйте конвенцию как мост для строительства альянсов с Шлесером, и не нужно вырывать Латвию из конвенции ради своих политических игр», — сказала депутат Занда Калниня-Лукашевица (НE).

Вечером перед решающим голосованием у здания парламента собрались как минимум пять тысяч протестующих. С лозунгами и плакатами они призывали депутатов не поддерживать выход из конвенции. На следующий день «de facto» спросила сторонников выхода, зачем всё-таки это нужно.

«Это решение парламентского большинства. В конце концов, парламент имеет право принимать такие решения», — ответил депутат Кристапс Криштопанс («Латвия превыше всего»).

Глава фракции СЗК Харий Рокпелнис поблагодарил протестующих за «гражданскую активность» и призвал сохранять спокойствие. Необходимость выхода он объяснил «идеологической борьбой».

«Латвия должна сама решать своё будущее. Нам не нужны никакие указания извне», — заявил депутат Янис Домбрава (НО).

Бывший премьер-министр Марис Кучинскис (ОС) считает, что насилие и конвенция — разные вещи, и важно смотреть на суть того, что делает Латвия.

Депутат Эдмундс Зивтиньш («Латвия превыше всего») не захотел ничего объяснять протестующим, а обвинил «Новое Единство» и «Прогрессивных» в том, что те «согнали людей на протест»: «Там участвовали те, кто фактически работает в госуправлении и во всех общественных организациях, финансируемых из госбюджета.»

Самый лаконичный ответ на вопрос, почему нужно выйти из конвенции, дал депутат Ингмарс Лидака (ОС): «Потому что мне так хочется.»

В четверг дебаты о законопроекте по денонсации Стамбульской конвенции длились весь день и до поздней ночи. В основном выступали противники инициативы, стараясь оттянуть предсказуемый исход.

Парламентский секретарь МИД Артём Уршульскис («Новое Единство») сообщил LTV, что министерство уже получает вопросы от партнёров разных стран: «Вопросы самые разные. Означает ли это, что мы сворачиваем права человека и идём по пути Орбана или Фицо, где подавляются как свободы граждан, так и, возможно, свобода СМИ?»

Письма иностранных представителей, очевидно, не убедили спикера Сейма Дайгу Мьериню (СЗК), которая ранее в голосованиях не участвовала. В окончательном чтении она вошла в число 56 депутатов, проголосовавших за выход.

«В этих внутриполитических баталиях, по-моему, немного забыли о международном имидже Латвии», — считает судья Европейского суда по правам человека Артур Кучс. По его словам, решение Сейма посылает очень плохой сигнал другим странам о том, как Латвия относится к своим международным обязательствам.

Кучс напомнил, что Сейм решил выйти из договора всего через два года после его ратификации, даже не дождавшись первого отчёта. Латвия станет единственной страной в ЕС, принявшей такое решение, и второй среди всех подписавших.

«Турция — единственная страна, решившая выйти, сделала это через 10 лет после вступления конвенции в силу, и решение принимал не парламент, а президент единолично. Так что ситуация отличается от латвийской», — подчеркнул Кучс.

Бывший председатель Конституционного суда Инета Зиемеле отметила, что договоры о правах человека — особенные. По её мнению, после ратификации два года назад конвенция стала частью VIII главы Конституции, где описаны основные права человека. Поэтому, по мнению Зиемеле, Сейм должен был руководствоваться 76-й статьёй Конституции, то есть решать вопрос в трёх чтениях и не менее чем двумя третями голосов.

«Если по сути изменяется Конституция, то, конечно, требуется квалифицированное большинство. И, проще говоря, любое ограничение прав человека — а этот закон можно квалифицировать как ограничение — не может приниматься в срочном порядке в двух чтениях простым большинством. Это недопустимо в демократической стране», — уверена Зиемеле.

Однако ни юридическое бюро Сейма, ни сторонники выхода с этим толкованием не согласны. Срочность объясняют тем, что когда конвенцию принимали, процедура тоже была ускоренной.

«Мы изучили, как Юридическая комиссия два года назад ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Это было сделано в чрезвычайно срочном порядке: законопроект рассмотрели в первом и втором чтении в один и тот же день на трёх заседаниях комиссии», — напомнила Мурниеце.

«Новое Единство» и «Прогрессивные» теперь ожидают, что президент не обнародует закон и вернёт его Сейму на повторное рассмотрение.

«Я уверен, что президент очень тщательно оценит ситуацию — с точки зрения международной репутации Латвии и с процедурной точки зрения, была ли она соблюдена. На мой взгляд, абсолютно — нет», — заявил руководитель фракции НE Эдмунд Юревиц.

Его дополнил руководитель фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваев: «Все предложения и комментарии, поступившие из министерств, были однозначными — Латвии следует остаться в конвенции. У президента будет множество оснований вернуть закон Сейму.»

В письменном заявлении утром в пятницу президент Эдгар Ринкевич сообщил, что тщательно изучит закон о выходе из Стамбульской конвенции, руководствуясь государственными и юридическими, а не идеологическими или политическими соображениями.

На портале manabalss.lv собираются подписи под обращением к президенту Ринкевичу не подписывать законопроект о выходе из конвенции. К воскресному вечеру под ним стояло более 45 тысяч подписей.

В понедельник запланирована встреча представителей канцелярии президента с представителями Сейма, правительства и неправительственных организаций. А в четверг на Домской площади в Риге, а также в других местах Латвии и за рубежом, пройдут протесты против решения выйти из Стамбульской конвенции.