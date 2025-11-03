Потеплеет или ударят морозы? Какую погоду ожидаем на этой неделе

Во вторник небо местами прояснится, во многих регионах пройдут дожди, на побережье ожидаются порывы юго-западного ветра до 16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +3…+7 градусов, днем воздух прогреется до +8…+12 градусов.

В середине недели местами ожидаются дожди и туман, будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, температура воздуха составит +8…+13 градусов, ночью - около +6 градусов. В отдельных регионах могут быть побиты рекорды тепла.

Согласно текущим прогнозам, в выходные дни существенных осадков не ожидается, но станет прохладнее.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на этой неделе в Латвии будет на четыре градуса выше нормы, тогда как на следующей неделе она может снизиться до уровня, характерного для ноября.