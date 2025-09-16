Поступить в вуз можно и без аттестата: правительство разрешает

При этом результаты централизованных экзаменов остаются важным критерием при приеме студентов.

Заключить договор с вузами, проводящими конкурс до получения результатов централизованных экзаменов, можно будет только после предоставления документа, подтверждающего получение среднего образования.

Как сообщалось, весной Сейм принял поправки к закону о высших учебных заведениях, которые позволяют вузам производить прием студентов еще до объявления результатов централизованных экзаменов. Изменения в порядке приема студентов вступят в силу с приема на 2026/2027 учебный год.