Пострадали трое сотрудников скорой и мотоциклист: ДТП в Риге

Примерно в 17:40 в воскресенье на перекрестке улиц Иерикю и Лиелвардес произошло столкновение автомобиля СНМП "Volkswagen Crafter" и мотоцикла.

В ДТП пострадали три человека - сотрудники СНМП. Водитель мотоцикла после ДТП также был доставлен в медучреждение.

По факту случившегося начат уголовный процесс, полиция расследует обстоятельства происшествия.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 95 ДТП, в которых пострадали 19 человек. В сфере дорожного движения вынесено 397 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 258 в связи с превышением скорости.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три административных и семь уголовных процессов.

