Теперь растет число людей, подающих заявки на пересдачу проверки по латышскому. Некоторые сдают экзамен несколько раз. Один гражданин РФ пытался это сделать даже восемь раз. Как отметила руководитель отдела проверок знаний госязыка VIAA Анта Лазарева, многие посещают языковые курсы. Их предлагают Госагентство занятости и Министерство культуры. «К сожалению, результаты, если посмотреть на этот год, не слишком удачные. Из примерно 700 человек примерно 30% смогли успешно сдать. Так что, думаю, нас еще ждет основной поток людей в 2026 году», — предполагает Лазарева.

Фактически на основании того, что экзамены не сданы или документы не поданы, около 60 человек сейчас находятся в процессе выдворения на разных стадиях, сообщил госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов. Есть небольшая часть граждан России, которые и не проявили интереса к выполнению требований государства о знании латышского, и не отреагировали на призыв добровольно уехать. В таких случаях принимается решение о принудительном выдворении. До сих пор выдворено 10 человек.

Журналисты De facto побеседовали с гражданином России Николаем, которого затронули последние изменения в Законе об иммиграции. Ему 74 года. Он на пенсии, но работает механиком на одном из предприятий в Риге. Хотя он живет в Латвии уже 37 лет, латышского языка не выучил. Говорит, обходился русским. Сейчас он ходит на курсы латышского языка. Но учеба дается тяжело. Первую проверку не прошел. Недавно была вторая попытка. На вопрос, что он думает о возможной депортации, Николай сказал:

«Не знаю. Я особого внимания на это не обращаю. Но я думаю так: мои дети, внуки — все работают на благо Латвии. И я тоже работаю. Почему я должен уезжать? Кому я здесь мешаю — я не знаю. Я этого не понимаю».

Служба государственной безопасности в беседе с De facto подчеркнула, что страна-агрессор Россия «долгое время целенаправленно способствовала и использовала как преимущество» недостаточные знания латышского языка проживающих в Латвии, но говорящих по-русски людей. Тем самым обеспечивая «удержание этой части латвийского общества в российском информационном пространстве». Эти люди становятся инструментом для реализации интересов России. Это можно видеть и в недавнем материале российского пропагандистского масс-медиа. В сюжете показано, как в Псковскую область прибыл гражданин России Василий Москалёнов, которому не продлили ВНЖ в Латвии, потому что он якобы не захотел осудить войну России против Украины и аннексию Крыма. Приехав в Россию, он выразил радость, что теперь он на родине. De facto стало известно, что этому гражданину России ВНЖ был аннулирован потому, что он не выполнил требования Закона об иммиграции и вообще не подал необходимые документы. У него ещё была возможность это сделать — но он, по всей видимости, предпочел выехать в Россию.

Наряду с проверкой знаний языка всех граждан России проверяют и органы госбезопасности. За последние два года службы установили, что угрозу национальной безопасности Латвии создают 327 граждан России, и им было отказано в предоставлении ВНЖ. Еще семь граждан России, которых касались новые нормы Закона об иммиграции, по рекомендации Службы госбезопасности внесли в так называемый чёрный список.