Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

«Их незнание латышского использовала Россия»: ЛТВ о выдворении граждан РФ из Латвии (1)

Редакция PRESS 8 сентября, 2025 10:57

Выбор редакции 1 комментариев

Прошло три года с тех пор, как Сейм принял поправки к Закону об иммиграции и обязал граждан России, проживающих в Латвии, подтвердить знание госязыка на уровне A2. В 2023 году это смогли сделать 46%. Остальным дали два года на сдачу проверки, срок вот-вот выйдет. Кроме того, в 2024 году срок подачи заявлений уже завершился для 841 гражданина РФ. Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) уже разослало им предписания до 13 октября покинуть Латвию, сообщает Латвийское телевидение в передаче De facto. 

Теперь растет число людей, подающих заявки на пересдачу проверки по латышскому. Некоторые сдают экзамен несколько раз. Один гражданин РФ пытался это сделать даже восемь раз. Как отметила руководитель отдела проверок знаний госязыка VIAA Анта Лазарева, многие посещают языковые курсы. Их предлагают Госагентство занятости и Министерство культуры. «К сожалению, результаты, если посмотреть на этот год, не слишком удачные. Из примерно 700 человек примерно 30% смогли успешно сдать. Так что, думаю, нас еще ждет основной поток людей в 2026 году», — предполагает Лазарева. 

Фактически на основании того, что экзамены не сданы или документы не поданы, около 60 человек сейчас находятся в процессе выдворения на разных стадиях, сообщил госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов. Есть небольшая часть граждан России, которые и не проявили интереса к выполнению требований государства о знании латышского, и не отреагировали на призыв добровольно уехать. В таких случаях принимается решение о принудительном выдворении. До сих пор выдворено 10 человек.

Журналисты De facto побеседовали с гражданином России Николаем, которого затронули последние изменения в Законе об иммиграции. Ему 74 года. Он на пенсии, но работает механиком на одном из предприятий в Риге. Хотя он живет в Латвии уже 37 лет, латышского языка не выучил. Говорит, обходился русским. Сейчас он ходит на курсы латышского языка. Но учеба дается тяжело. Первую проверку не прошел. Недавно была вторая попытка. На вопрос, что он думает о возможной депортации, Николай сказал:

«Не знаю. Я особого внимания на это не обращаю. Но я думаю так: мои дети, внуки — все работают на благо Латвии. И я тоже работаю. Почему я должен уезжать? Кому я здесь мешаю — я не знаю. Я этого не понимаю».

Служба государственной безопасности в беседе с De facto подчеркнула, что страна-агрессор Россия «долгое время целенаправленно способствовала и использовала как преимущество» недостаточные знания латышского языка проживающих в Латвии, но говорящих по-русски людей. Тем самым обеспечивая «удержание этой части латвийского общества в российском информационном пространстве». Эти люди становятся инструментом для реализации интересов России. Это можно видеть и в недавнем материале российского пропагандистского масс-медиа. В сюжете показано, как в Псковскую область прибыл гражданин России Василий Москалёнов, которому не продлили ВНЖ в Латвии, потому что он якобы не захотел осудить войну России против Украины и аннексию Крыма. Приехав в Россию, он выразил радость, что теперь он на родине. De facto стало известно, что этому гражданину России ВНЖ был аннулирован потому, что он не выполнил требования Закона об иммиграции и вообще не подал необходимые документы. У него ещё была возможность это сделать — но он, по всей видимости, предпочел выехать в Россию.

Наряду с проверкой знаний языка всех граждан России проверяют и органы госбезопасности. За последние два года службы установили, что угрозу национальной безопасности Латвии создают 327 граждан России, и им было отказано в предоставлении ВНЖ. Еще семь граждан России, которых касались новые нормы Закона об иммиграции, по рекомендации Службы госбезопасности внесли в так называемый чёрный список.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:50 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 8 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 9 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать