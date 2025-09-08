В августе в Латвии выросла годовая инфляция

В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в августе вырос на 3,2%.

Наибольшее влияние на изменения уровня цен в августе этого года по сравнению с июлем оказали транспортные товары и услуги (-0,2 процентного пункта, п. п.), алкогольные напитки и табачные изделия (-0,1 п. п.), продукты питания и безалкогольные напитки (-0,1 п. п.), а также связанные с жильем товары и услуги (+0,1 п. п.) и группа различных товаров и услуг (+0,1 п. п.).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц снизились на 0,3%.

Основное влияние на снижение среднего уровня цен в этой группе за месяц оказали свежие овощи (-5,6%), картофель (-10%) и свежие фрукты (-2,3%). Под влиянием акций подешевели вяленое, соленое или копченое мясо (-1,3%), молоко (-2,3%) и кофе (-0,7%). Снизились цены на свежую или охлажденную рыбу (-5,8%). В результате окончания акций подорожали сыр и творог (+1,6%), хлеб (+0,9%), шоколад (+2,8%) и молочные продукты (+1,6%). Также стали дороже кондитерские изделия (+0,9%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц снизился на 1,9%. Алкогольные напитки стали дешевле на 3,1%, на что в основном повлияли акции на пиво, крепкие алкогольные напитки и вино. Табачные изделия подорожали на 0,4%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц увеличился на 0,6%. Больше всего подорожали электроэнергия (+2,5%) и аренда жилья (+3,1%), теплоэнергия подешевела (-0,5%).

Товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели на 1,4%, на что в основном повлияло снижение цен на топливо на 2,1%. Дешевле были и пассажирские авиаперевозки. В свою очередь подорожали пассажирские перевозки по автодорогам, обслуживание и ремонт личных транспортных средств.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за месяц снизились на 0,6%. Под влиянием акций подешевел корм для домашних животных (-3,1%). Снизились цены на цветы.

Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц за месяц вырос на 1,3%.

В остальных группах потребления наиболее значительное снижение цен за месяц отмечено на обувь и фармацевтические продукты. В то же время выросли цены на комплексные телекоммуникационные услуги и одежду.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в августе 2025 года по сравнению с августом 2024 года оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+2 п. п.), товары и услуги, связанные с жильем (+0,6 п. п.), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,3 п. п.).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 7,5%.

Самое существенное влияние на рост среднего уровня цен в этой группе оказал кофе (+34,2%). Подорожали также мясо домашней птицы (+20,3%), шоколад (+29,9%), свежие фрукты (+12,3%), яйца (+23,5%), сливочное масло (+20%), сыр и творог (+5,5%). Выросли цены на молочные продукты (+5,7%), свежие овощи (+4,3%), кондитерские изделия (+3,7%), молоко (+5,4%), говядину (+28,8%), вяленое, соленое или копченое мясо (+2,3%), растительное масло (+12,9%). В то же время подешевели свежая или охлажденная рыба (-14,9%), картофель (-5,5%), мука и другие зерновые продукты (-5,2%), сахар (-8,4%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 3,8%. Табачные изделия подорожали в среднем на 9,7%. Цены на алкогольные напитки выросли на 0,7% за счет подорожания крепких алкогольных напитков. В то же время снизились цены на пиво.

Средний уровень цен товаров и услуг, связанных с жильем, за год увеличился на 3,6%, в том числе больше всего - на электроэнергию (+9,2%). Дороже стали услуги по обслуживанию жилья (+7,9%), природный газ (+10,9%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+12%), сбор мусора (+11%), арендная плата за жилье (+5,5%), канализационные услуги (+4,2%) и водоснабжение (+2,8%). Подешевели теплоэнергия (-4,3%) и твердое топливо (-3,9%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 2,7%. Подорожали услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги, услуги лабораторий медицинских анализов и центров рентгенологии, а подешевели фармацевтические продукты.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за год выросли на 3,6%. Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц повысился на 5,2%.

В группе различных товаров и услуг цены за год увеличились на 3,8%. Дороже стали товары личной гигиены и средства для красоты. Также подорожала стоимость проживания в пансионатах для престарелых и услуги парикмахерских и салонов красоты. Дешевле стало страхование автотранспортных средств.

В остальных группах потребления наибольший рост цен отмечен на телекоммуникационные услуги, другие услуги для личных транспортных средств, дошкольное образование, обувь, обслуживание и ремонт личных транспортных средств, средства по уборке и уходу за жильем. Подешевело топливо (-0,7%) и подержанные автомобили.