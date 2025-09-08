Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

В августе в Латвии выросла годовая инфляция

Редакция PRESS 8 сентября, 2025 13:59

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/IMAGO/Martin Wagner

В августе этого года по сравнению с июлем потребительские цены в Латвии снизились на 0,2%, а годовая инфляция выросла до 4,1%, тогда как месяцем ранее составляла 3,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в августе вырос на 3,2%.

Наибольшее влияние на изменения уровня цен в августе этого года по сравнению с июлем оказали транспортные товары и услуги (-0,2 процентного пункта, п. п.), алкогольные напитки и табачные изделия (-0,1 п. п.), продукты питания и безалкогольные напитки (-0,1 п. п.), а также связанные с жильем товары и услуги (+0,1 п. п.) и группа различных товаров и услуг (+0,1 п. п.).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц снизились на 0,3%.

Основное влияние на снижение среднего уровня цен в этой группе за месяц оказали свежие овощи (-5,6%), картофель (-10%) и свежие фрукты (-2,3%). Под влиянием акций подешевели вяленое, соленое или копченое мясо (-1,3%), молоко (-2,3%) и кофе (-0,7%). Снизились цены на свежую или охлажденную рыбу (-5,8%). В результате окончания акций подорожали сыр и творог (+1,6%), хлеб (+0,9%), шоколад (+2,8%) и молочные продукты (+1,6%). Также стали дороже кондитерские изделия (+0,9%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц снизился на 1,9%. Алкогольные напитки стали дешевле на 3,1%, на что в основном повлияли акции на пиво, крепкие алкогольные напитки и вино. Табачные изделия подорожали на 0,4%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц увеличился на 0,6%. Больше всего подорожали электроэнергия (+2,5%) и аренда жилья (+3,1%), теплоэнергия подешевела (-0,5%).

Товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели на 1,4%, на что в основном повлияло снижение цен на топливо на 2,1%. Дешевле были и пассажирские авиаперевозки. В свою очередь подорожали пассажирские перевозки по автодорогам, обслуживание и ремонт личных транспортных средств.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за месяц снизились на 0,6%. Под влиянием акций подешевел корм для домашних животных (-3,1%). Снизились цены на цветы.

Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц за месяц вырос на 1,3%.

В остальных группах потребления наиболее значительное снижение цен за месяц отмечено на обувь и фармацевтические продукты. В то же время выросли цены на комплексные телекоммуникационные услуги и одежду.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в августе 2025 года по сравнению с августом 2024 года оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+2 п. п.), товары и услуги, связанные с жильем (+0,6 п. п.), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,3 п. п.).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 7,5%.

Самое существенное влияние на рост среднего уровня цен в этой группе оказал кофе (+34,2%). Подорожали также мясо домашней птицы (+20,3%), шоколад (+29,9%), свежие фрукты (+12,3%), яйца (+23,5%), сливочное масло (+20%), сыр и творог (+5,5%). Выросли цены на молочные продукты (+5,7%), свежие овощи (+4,3%), кондитерские изделия (+3,7%), молоко (+5,4%), говядину (+28,8%), вяленое, соленое или копченое мясо (+2,3%), растительное масло (+12,9%). В то же время подешевели свежая или охлажденная рыба (-14,9%), картофель (-5,5%), мука и другие зерновые продукты (-5,2%), сахар (-8,4%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 3,8%. Табачные изделия подорожали в среднем на 9,7%. Цены на алкогольные напитки выросли на 0,7% за счет подорожания крепких алкогольных напитков. В то же время снизились цены на пиво.

Средний уровень цен товаров и услуг, связанных с жильем, за год увеличился на 3,6%, в том числе больше всего - на электроэнергию (+9,2%). Дороже стали услуги по обслуживанию жилья (+7,9%), природный газ (+10,9%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+12%), сбор мусора (+11%), арендная плата за жилье (+5,5%), канализационные услуги (+4,2%) и водоснабжение (+2,8%). Подешевели теплоэнергия (-4,3%) и твердое топливо (-3,9%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 2,7%. Подорожали услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги, услуги лабораторий медицинских анализов и центров рентгенологии, а подешевели фармацевтические продукты.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за год выросли на 3,6%. Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц повысился на 5,2%.

В группе различных товаров и услуг цены за год увеличились на 3,8%. Дороже стали товары личной гигиены и средства для красоты. Также подорожала стоимость проживания в пансионатах для престарелых и услуги парикмахерских и салонов красоты. Дешевле стало страхование автотранспортных средств.

В остальных группах потребления наибольший рост цен отмечен на телекоммуникационные услуги, другие услуги для личных транспортных средств, дошкольное образование, обувь, обслуживание и ремонт личных транспортных средств, средства по уборке и уходу за жильем. Подешевело топливо (-0,7%) и подержанные автомобили.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:30 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 9 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 9 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 9 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 10 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать