"Да, в латвийских СМИ не пишут, что это было только что - так вроде бы и не солгали, но они не указывают и то, что это произошло 4 месяца назад. И если таким образом, полагаясь на новый железный занавес, латвийские СМИ набирают просмотры за счёт новостей минимум 4-месячной давности, то как мне поверить, что и заявления Путина о войне или о мире - не 4-летней, даже не 4-месячной давности?" - задаёт риторический вопрос Розенвалдс в своём блоге.

"Меня тоже тревожит кремлёвская пропаганда, я тоже думаю о том, как снизить её угрозу безопасности Латвии. Но одновременно я тревожусь, чтобы моей безопасности не угрожала неосведомлённость о том, что и как происходит за железным занавесом! Я не хочу, чтобы мною манипулировали из-за моего незнания! Я хочу знать, что и как по ту сторону железного занавеса чувствуют, о чём мечтают, как реагируют, комментируют и планируют люди, СМИ и власти, потому что это может коснуться и повлиять и на меня - прямо или косвенно.

Существует пугающее отличие между тем железным занавесом, который был во времена моего детства, и тем, который формируется сейчас. 50 лет назад доступ к информации был ограничен - из-за цензуры и глушилок радио, а также из-за того, что технологии не были так развиты. 50 лет назад людям не были доступны интернет, спутниковое ТВ, мобильная связь, да и на трансграничные связи влияли не только пограничники, но и менее развитая транспортная инфраструктура. Однако люди по обе стороны железного занавеса тянулись к информации, искали её. И находили", - делится он воспоминаниями.

"Теперь вроде бы есть все возможности моментально получать сведения с VPN или без, но информвцию не ищут - она становится помехой для комфорта в своих предположениях и нарративах.

Это эпоха не информации, а "конфирмации"!

Зачем узнавать, что прямо сейчас происходит в России или Белоруссии, а также в Иране, Северной Корее, Китае или Газе? Не надо! И так всё ясно! Так пусть и остаётся, тем легче, яснее, понятнее"...