Кристиан Розенвалдс: «Зачем нам российские новости 4-месячной давности?» (3)

Редакция PRESS 8 сентября, 2025 11:03

3 комментариев

Недавно во многих латвийских СМИ была опубликована новость о выступлении академического хора студентов и выпускников Уральского федерального университета в проекте российского ТВ "Ну-ка, все вместе!". Хор исполнил песню на латышском языке Es guļu, guļu. Казалось бы, ничего такого. Но политолог и публицист Кристиан Розенвалдс обнаружил, что это выступление прозвучало на ТВ аж 30 апреля - то есть этой новости уже 4 месяца.

"Да, в латвийских СМИ не пишут, что это было только что - так вроде бы и не солгали, но они не указывают и то, что это произошло 4 месяца назад. И если таким образом, полагаясь на новый железный занавес, латвийские СМИ набирают просмотры за счёт новостей минимум 4-месячной давности, то как мне поверить, что и заявления Путина о войне или о мире - не 4-летней, даже не 4-месячной давности?" - задаёт риторический вопрос Розенвалдс в своём блоге.

"Меня тоже тревожит кремлёвская пропаганда, я тоже думаю о том, как снизить её угрозу безопасности Латвии. Но одновременно я тревожусь, чтобы моей безопасности не угрожала неосведомлённость о том, что и как происходит за железным занавесом! Я не хочу, чтобы мною манипулировали из-за моего незнания! Я хочу знать, что и как по ту сторону железного занавеса чувствуют, о чём мечтают, как реагируют, комментируют и планируют люди, СМИ и власти, потому что это может коснуться и повлиять и на меня - прямо или косвенно.

Существует пугающее отличие между тем железным занавесом, который был во времена моего детства, и тем, который формируется сейчас. 50 лет назад доступ к информации был ограничен - из-за цензуры и глушилок радио, а также из-за того, что технологии не были так развиты. 50 лет назад людям не были доступны интернет, спутниковое ТВ, мобильная связь, да и на трансграничные связи влияли не только пограничники, но и менее развитая транспортная инфраструктура. Однако люди по обе стороны железного занавеса тянулись к информации, искали её. И находили", - делится он воспоминаниями.

"Теперь вроде бы есть все возможности моментально получать сведения с VPN или без, но информвцию не ищут - она становится помехой для комфорта в своих предположениях и нарративах. 

Это эпоха не информации, а "конфирмации"!

Зачем узнавать, что прямо сейчас происходит в России или Белоруссии, а также в Иране, Северной Корее, Китае или Газе? Не надо! И так всё ясно! Так пусть и остаётся, тем легче, яснее, понятнее"...

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

