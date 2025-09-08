Погибли cемь человек: в Иерусалиме расстреляли автобус

Террористов было двое. Они зашли в стоящий в пробке автобус 62 на перекрестке Рамот на въезде в Иерусалим Один из них был в форме транспортного контролера, он заявил, что будет проверять билеты. И тут же оба стали расстреливать пассажиров в упор. Это закончилось только после того, как их самих уничтожили военный и гражданский, еврей-ортодокс, имевший право на ношение оружия.

Террористы - палестинцы, около 20 лет, из двух палестинских деревень в районе Рамаллы, административного центра Палестинской автономии.

Сообщается, что ХАМАС взял на себя ответственность за теракт.

Если это так, то за месяц до второй годовщины резни, устроенной ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года, он намеренно демонстрирует нежелание заключать какое-либо соглашение с Израилем об освобождении заложников и прекращении военных действий в Газе. ХАМАСу по-прежнему нужна война.

После атаки контрольно-пропускные пункты вокруг Иерусалима были закрыты, въезд в Израиль и выезд из него через эти КПП запрещены. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал «жесткий ответ» на теракт. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал усилить меры безопасности в Иерусалиме и на Западном берегу.