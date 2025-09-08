Кто загрыз младенца! Неожиданная премьера в Театре Чехова

Говоря прямо: работа талантливая. Сделать так, чтобы спектакль (три часа с антрактом), не отрываясь смотрели и дети (12+), и взрослые, это надо не просто постараться - нужна, что называется, божья искра. И впечатление в итоге - как фейерверк. Красиво, элегантно, стильно, остроумно и чрезвычайно захватывающе.

Сюжет пересказывать не имеет смысла. В его основе - интеллектуальные подвиги знаменитого сыщика Шерлока Холмса и его верных сподвижников доктора Ватсона и миссис Хадсон в расследованиях самых запутанных преступлений.

Хотя по нынешним временам это уже даже не преступления - легкие шалости из прошлого. Ну кто теперь станет всерьез бояться вампиров или загадочных двойников (о политических лидерах из холодильников там нет ни слова)! Однако публика, даже знающая все эти рассказы Конан Дойля вдоль и поперек, следит за происходящим затаив дыхание. Мало ли куда повернет расследование на этот раз. Но Шерлоки - все шестеро - каждый раз оказываются на высоте. Да и каждый из них - сам по себе интрига.

Великолепная актерская работа - всего коллектива. Это просто надо видеть. И слышать! Страстные танго, роскошные костюмы, живописные образы, и над всем этим - блеск интеллекта, в конце концов! Декорации, свет, цвет, музыка - все это ощущается как единое целое. На мой взгляд, после "Ханумы" и "Привидения из Кентервиля" это лучший спектакль подобного ряда, который так долго ждала наша публика. Иногда очень важно хотя бы ненадолго забыть о том, как страшно жить на свете. И как здорово иметь под рукой голову, которая умеет думать...

...Творческая группа под руководством режиссера Сергея Голомазова состоит из сценографа Михаила Краменко, художника по костюмам Валентины Зачиняевой, хореографа Артура Скутельского, художника по свету Максима Устимова и музыканта Людмилы Могилевской; авторы инсценировки – Сергей Голомазов и Лина Овчинникова.

В спектакле заняты: Шамиль Хаматов, Евгений Пронин, Екатерина Фролова, Володимир Гориславец, Вероника Плотникова, Вадим Гроссман, Дмитрий Егоров, Дмитрий Палеес, Олег Тетерин, Галина Российская, Евгений Черкес, Наталия Живец, Юлия Бернгардт, Адриана Татьяна Зачест, Елена Сигова, Юрий Кушпело, Михаил Ширяев, Грегор Байков.

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Вадима Кожина