Кто загрыз младенца! Неожиданная премьера в Театре Чехова

Елена Слюсарева 8 сентября, 2025 08:47

Давно в нашем Рижском русском театре Михаила Чехова не было настолько удачных постановок. В которых и сюжет, и оформление, и настроение. Работа, что называется, качественная во всех отношениях. Этот спектакль хочется смотреть снова, хочется дарить на него билеты и советовать знакомым и незнакомым. Большим и маленьким. Хотя он заявлен как семейный, важно ни в коем случае не путать с детским! Настоящая большая удача худрука театра, режиссёра Сергей Голомазова, да и всей труппы - "Шесть Шерлоков"...

Говоря прямо: работа талантливая. Сделать так, чтобы спектакль (три часа с антрактом), не отрываясь смотрели и дети (12+), и взрослые, это надо не просто постараться - нужна, что называется, божья искра. И впечатление в итоге - как фейерверк. Красиво, элегантно, стильно, остроумно и чрезвычайно захватывающе.

Сюжет пересказывать не имеет смысла. В его основе - интеллектуальные подвиги знаменитого сыщика Шерлока Холмса и его верных сподвижников доктора Ватсона и миссис Хадсон в расследованиях самых запутанных преступлений.

Хотя по нынешним временам это уже даже не преступления - легкие шалости из прошлого. Ну кто теперь станет всерьез бояться вампиров или загадочных двойников (о политических лидерах из холодильников там нет ни слова)! Однако публика, даже знающая все эти рассказы Конан Дойля вдоль и поперек, следит за происходящим затаив дыхание. Мало ли куда повернет расследование на этот раз. Но Шерлоки - все шестеро - каждый раз оказываются на высоте. Да и каждый из них - сам по себе интрига. 

Великолепная актерская работа - всего коллектива. Это просто надо видеть. И слышать! Страстные танго, роскошные костюмы, живописные образы, и над всем этим - блеск интеллекта, в  конце концов! Декорации, свет, цвет, музыка - все это ощущается как единое целое.  На мой взгляд, после "Ханумы" и "Привидения из   Кентервиля" это лучший спектакль подобного ряда, который так долго ждала наша публика. Иногда очень важно хотя бы ненадолго забыть о том, как страшно жить на свете. И как здорово иметь под рукой голову, которая умеет думать...

...Творческая группа под руководством режиссера Сергея Голомазова состоит из сценографа Михаила Краменко, художника по костюмам Валентины Зачиняевой, хореографа Артура Скутельского, художника по свету Максима Устимова и музыканта Людмилы Могилевской; авторы инсценировки – Сергей Голомазов и Лина Овчинникова.

В спектакле заняты: Шамиль Хаматов, Евгений Пронин, Екатерина Фролова, Володимир Гориславец, Вероника Плотникова, Вадим Гроссман, Дмитрий Егоров, Дмитрий Палеес, Олег Тетерин, Галина Российская, Евгений Черкес, Наталия Живец, Юлия Бернгардт, Адриана Татьяна Зачест, Елена Сигова, Юрий Кушпело, Михаил Ширяев, Грегор Байков.

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Вадима Кожина

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

