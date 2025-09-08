Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мэр Валмиеры: «Литовцы — латышам: вы молодцы — такие правила установили…» (1)

TV24 8 сентября, 2025 11:13

LETA

На телеканале TV24 в программе Naudas cena мэр Валмиеры и зампредседателя Союза самоуправлений Латвии Янис Байкс рассказал о привлечении инвестиций в Латвию и о влиянии бюрократии на этот процесс. Он подчеркнул, что местным самоуправлениям часто приходится делать очень много бюрократической работы, чтобы подготовить среду для предпринимателей, и на это уходят годы.

Байкс пояснил на примере: чтобы создать индустриальный парк и сделать его доступным для бизнесменов, самоуправление работало 10 лет, оформляя документы и координируя процессы. Если бы эту работу нужно было проделать самому инвестору, он никогда в Латвию не пришёл бы.

Помимо этого мэр Валмиеры поделился историей о том, как он общался с одним иностранным инвестором, у которого были партнёры в Литве: "У нас получилось так, что в одном проекте потребовали интересный документ, у нас там был один иностранный инвестор, у него литовцы были деловыми партнёрами в этой области. Мы поехали в Литву, спрашиваем - ну, у нас теперь учреждение требует такой документ. Они так поулыбались и сказали: мы у инвестора требовать не будем, потому что он не поймёт, что это за идиотизм. Мы со своей стороны там уладим. А они говорят: вы, латыши, большие молодцы - вы такие правила написали, что все инвесторы идут к нам".

В заключение Байкс подчеркнул, что привлечение инвестиций в Латвии требует упорства и тяжкого труда. Бюрократия и препятствия со стороны учреждений никуда не делись, но работники самоуправлений добиваются, чтобы проекты продвигались и иностранные инвесторы выбирали Латвию: "Мы просто вопреки идём и делаем, потому что кто-то это делать должен".

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

