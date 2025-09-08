Байкс пояснил на примере: чтобы создать индустриальный парк и сделать его доступным для бизнесменов, самоуправление работало 10 лет, оформляя документы и координируя процессы. Если бы эту работу нужно было проделать самому инвестору, он никогда в Латвию не пришёл бы.

Помимо этого мэр Валмиеры поделился историей о том, как он общался с одним иностранным инвестором, у которого были партнёры в Литве: "У нас получилось так, что в одном проекте потребовали интересный документ, у нас там был один иностранный инвестор, у него литовцы были деловыми партнёрами в этой области. Мы поехали в Литву, спрашиваем - ну, у нас теперь учреждение требует такой документ. Они так поулыбались и сказали: мы у инвестора требовать не будем, потому что он не поймёт, что это за идиотизм. Мы со своей стороны там уладим. А они говорят: вы, латыши, большие молодцы - вы такие правила написали, что все инвесторы идут к нам".

В заключение Байкс подчеркнул, что привлечение инвестиций в Латвии требует упорства и тяжкого труда. Бюрократия и препятствия со стороны учреждений никуда не делись, но работники самоуправлений добиваются, чтобы проекты продвигались и иностранные инвесторы выбирали Латвию: "Мы просто вопреки идём и делаем, потому что кто-то это делать должен".