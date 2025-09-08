Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия как семья на быстрых кредитах: Бите о политике правительства Силини (1)

Редакция PRESS 8 сентября, 2025 14:14

Новости Латвии 1 комментариев

Президент Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Андрис Бите, комментируя недавнюю сделку, в результате которой «Valmiermuižas alus» вошло в состав «Cēsu alus», в программе «900 секунд» отметил, что подобные процессы не являются чем-то необычным, однако они подчеркивают фундаментальную проблему — в Латвии не хватает крупных и сильных местных предприятий.

«Конечно, существует риск, что при продаже международным концернам производство уйдёт в другие страны, и в Латвии останется только торговля или товарный знак на полках магазинов. К сожалению, эта тенденция уже наблюдается», — сказал Бите. Он подчеркнул, что небольшое количество и размер местных предприятий — долгосрочная проблема: «Чем больше у нас будет местных предприятий с местным капиталом, тем стабильнее мы сможем работать. Местный предприниматель будет последним, кто вывезет своё производство из Латвии».

Говоря о государственной политике поддержки предпринимательства, президент LDDK призвал коллег к большей амбициозности: «Я призываю своих коллег-предпринимателей расти, искать финансирование и покупать предприятия за рубежом. Это рискованно, но крайне необходимо. Нет ничего ценнее для экономики, чем местные предприятия — они останутся здесь и будут работать, как бы ни было тяжело».

Бите также раскритиковал подготовку государственного бюджета на следующий год, а точнее – заявления правительства об «экономии»: «Эти 150 или 170 миллионов – это не настоящая экономия, а замедление роста расходов. Государственный сектор всё равно потратит больше, чем в этом году. Сейчас государство живёт как семья, которая зарабатывает тысячу, но тратит полторы, а разницу ежемесячно берёт через СМС-кредиты, надеясь, что дети когда-нибудь её вернут». Он предупредил, что такой подход обойдётся государству очень дорого в будущем: «Каждый год мы тратим примерно на два миллиарда больше, чем зарабатываем. Проценты по этим заёмным деньгам скоро станут большой проблемой. Это безответственная политика, основанная на близости выборов».

Бите признал, что на предпринимательство возлагаются большие надежды, но в то же время отметил, что экономическое развитие Латвии отстаёт от соседей по Балтии: «Мы отстаём в конкуренции между странами. Серьёзного прорыва можно добиться только упорным трудом и долгосрочным подходом. Пока мы даже не участвуем в этой конкуренции по-настоящему».

Комментарии (1)
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать