«Конечно, существует риск, что при продаже международным концернам производство уйдёт в другие страны, и в Латвии останется только торговля или товарный знак на полках магазинов. К сожалению, эта тенденция уже наблюдается», — сказал Бите. Он подчеркнул, что небольшое количество и размер местных предприятий — долгосрочная проблема: «Чем больше у нас будет местных предприятий с местным капиталом, тем стабильнее мы сможем работать. Местный предприниматель будет последним, кто вывезет своё производство из Латвии».

Говоря о государственной политике поддержки предпринимательства, президент LDDK призвал коллег к большей амбициозности: «Я призываю своих коллег-предпринимателей расти, искать финансирование и покупать предприятия за рубежом. Это рискованно, но крайне необходимо. Нет ничего ценнее для экономики, чем местные предприятия — они останутся здесь и будут работать, как бы ни было тяжело».

Бите также раскритиковал подготовку государственного бюджета на следующий год, а точнее – заявления правительства об «экономии»: «Эти 150 или 170 миллионов – это не настоящая экономия, а замедление роста расходов. Государственный сектор всё равно потратит больше, чем в этом году. Сейчас государство живёт как семья, которая зарабатывает тысячу, но тратит полторы, а разницу ежемесячно берёт через СМС-кредиты, надеясь, что дети когда-нибудь её вернут». Он предупредил, что такой подход обойдётся государству очень дорого в будущем: «Каждый год мы тратим примерно на два миллиарда больше, чем зарабатываем. Проценты по этим заёмным деньгам скоро станут большой проблемой. Это безответственная политика, основанная на близости выборов».

Бите признал, что на предпринимательство возлагаются большие надежды, но в то же время отметил, что экономическое развитие Латвии отстаёт от соседей по Балтии: «Мы отстаём в конкуренции между странами. Серьёзного прорыва можно добиться только упорным трудом и долгосрочным подходом. Пока мы даже не участвуем в этой конкуренции по-настоящему».