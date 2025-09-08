Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Дешёвая пародия на Дворец спорта 90-х»: публика вновь критикует Центральный рынок

8 сентября, 2025

В соцсетях активно циркулируют фотографии павильонов столичного Центрального рынка, сопровождаемые комментариями весьма критического содержания. Людей возмущает и интерьер, напоминающий "барахолку в стиле 90-х", и отсутствие латвийских товаров и то, что вместо овощей и фруктов в павильоне, предназначенном для них, торгуют китайским ширпотребом.

Вот и Мартиньш, например, выложил фотографии овощного павильона, присовокупив подпись: "ОВОЩНОЙ павильон Центрального рынка. Страшнее трудно представить - выглядит как какое-то очень жалкое неудачное подражание Дворцу спорта 90-х. Вентиляцию делали, когда ещё был овощной павильон, поэтому вопрос - во сколько этот павильон для секонд-хэнда обошёлся?"

Далее в комментариях он недоумевает, как умудрились списать 1,2 миллиона евро на такое убожество - при том, что вентиляцию обновляли во времена Ушакова и она даже 100 тысяч не стоила. "Отсюда хочется только наружу, даже не глядя", - так противно Мартиньшу смотреть на это.

Зрелище и впрямь оставляет желать лучшего, тут спорить трудно. Да и комментаторы, как правило, солидарны с автором:

- Во Дворце спорта, если что, не было так плохо. Во Дворце спорта можно было достать что-то эксклюзивное по тем временам... Я помню, меня маленькую мама вела за руку за покупками, и я хотела ВСЕ! Может ли дать такие ощущения овощной павильон?

- Grok, сделай картинку, как всё это должно выглядеть, а не этот кошмар.

- А там овощами торгуют? Друг интересуется.

- Торговцы тряпьём из "Титаника" или из снесённых киосков на рынке нашли новый дом... "Спиртик, сигареты" там до сих пор актуальны, интересно?

- Поговорил с продавщицами/владелицами. Сказали, арендная плата такая, что не всегда удаётся на неё наторговать. И тогда у меня вопрос: какой цели должен служить Центральный рынок? То же самое, что с общественными туалетами. Мне казалось, они нужны, чтобы в парках мочой не воняло, а оказывается, нет.

- Только белорусской обуви не хватает.

- Ха-ха, да - тот самый вайб! Тогда во Дворец спорта приехала команда из НХЛ. И тогда в интервью один из той команды сказал: "Я везде играл, но на рынке??? Никогда!"

- Есть у людей особый дар - испоганить что-нибудь историческое.

- Кто-то капитально спёр много денег...

- Тут кого-то надо взять за яйца! Местные продукты с огнём приходится искать, производители в упадке, потому что препятствия и затруднения, а тут - изготовители отходов однодневной моды?!

- А вы только что с луны? Этот павильон уже несколько лет такой.

- Евроремонт. Интересно, для чего нужны студенты отделения дизайна Академии художеств?

- Эдвард Ратниекс, что это за дерьмо вместо нашего Центрального рынка? Кого посетила мысль, что это делает наш рынок уникально привлекательным в глазах туристов?

- История повторяется. После распада ЕС старые добрые 90-е Рождеством покажутся! :)

- Нам радоваться надо, что это всё не понастроили в несколько этажей. А ведь могли бы. Но оставили с нерационально использованным бизнес-пространством!

- Я бы на месте Клейнбергса запретил законом торговать на Центральном рынке китайским тряпьём и хламом.

- Авторам надо бы вернуть потраченные средства из своего кармана.

- Спасибо руководству и правительству за то, что похоронили Центральный рынок! Делается всё, чтобы Латвию извести, разрушить и разорить!

- В этих павильонах надо бы Patria или F-16 изготавливать, а не поддельными духами торговать.

 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

