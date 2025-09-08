«Дешёвая пародия на Дворец спорта 90-х»: публика вновь критикует Центральный рынок

Вот и Мартиньш, например, выложил фотографии овощного павильона, присовокупив подпись: "ОВОЩНОЙ павильон Центрального рынка. Страшнее трудно представить - выглядит как какое-то очень жалкое неудачное подражание Дворцу спорта 90-х. Вентиляцию делали, когда ещё был овощной павильон, поэтому вопрос - во сколько этот павильон для секонд-хэнда обошёлся?"

Далее в комментариях он недоумевает, как умудрились списать 1,2 миллиона евро на такое убожество - при том, что вентиляцию обновляли во времена Ушакова и она даже 100 тысяч не стоила. "Отсюда хочется только наружу, даже не глядя", - так противно Мартиньшу смотреть на это.

Зрелище и впрямь оставляет желать лучшего, тут спорить трудно. Да и комментаторы, как правило, солидарны с автором:

- Во Дворце спорта, если что, не было так плохо. Во Дворце спорта можно было достать что-то эксклюзивное по тем временам... Я помню, меня маленькую мама вела за руку за покупками, и я хотела ВСЕ! Может ли дать такие ощущения овощной павильон?

- Grok, сделай картинку, как всё это должно выглядеть, а не этот кошмар.

- А там овощами торгуют? Друг интересуется.

- Торговцы тряпьём из "Титаника" или из снесённых киосков на рынке нашли новый дом... "Спиртик, сигареты" там до сих пор актуальны, интересно?

- Поговорил с продавщицами/владелицами. Сказали, арендная плата такая, что не всегда удаётся на неё наторговать. И тогда у меня вопрос: какой цели должен служить Центральный рынок? То же самое, что с общественными туалетами. Мне казалось, они нужны, чтобы в парках мочой не воняло, а оказывается, нет.

- Только белорусской обуви не хватает.

- Ха-ха, да - тот самый вайб! Тогда во Дворец спорта приехала команда из НХЛ. И тогда в интервью один из той команды сказал: "Я везде играл, но на рынке??? Никогда!"

- Есть у людей особый дар - испоганить что-нибудь историческое.

- Кто-то капитально спёр много денег...

- Тут кого-то надо взять за яйца! Местные продукты с огнём приходится искать, производители в упадке, потому что препятствия и затруднения, а тут - изготовители отходов однодневной моды?!

- А вы только что с луны? Этот павильон уже несколько лет такой.

- Евроремонт. Интересно, для чего нужны студенты отделения дизайна Академии художеств?

- Эдвард Ратниекс, что это за дерьмо вместо нашего Центрального рынка? Кого посетила мысль, что это делает наш рынок уникально привлекательным в глазах туристов?

- История повторяется. После распада ЕС старые добрые 90-е Рождеством покажутся! :)

- Нам радоваться надо, что это всё не понастроили в несколько этажей. А ведь могли бы. Но оставили с нерационально использованным бизнес-пространством!

- Я бы на месте Клейнбергса запретил законом торговать на Центральном рынке китайским тряпьём и хламом.

- Авторам надо бы вернуть потраченные средства из своего кармана.

- Спасибо руководству и правительству за то, что похоронили Центральный рынок! Делается всё, чтобы Латвию извести, разрушить и разорить!

- В этих павильонах надо бы Patria или F-16 изготавливать, а не поддельными духами торговать.