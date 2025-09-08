В ночь на среду, 3 сентября, два российских беспилотных летательных аппарата «Шахед» вторглись в воздушное пространство Польши. Это подтвердил Генеральный штаб страны, подчеркнув, что угрозы для населения и объектов нет.

По словам оперативного командующего Вооруженными силами Польши генерала Мацея Клиша, ситуация полностью контролировалась национальными подразделениями, ответственными за безопасность воздушного пространства. «У нас было два нарушения воздушного пространства. Оба были под контролем сил и средств защиты», — сказал командующий.

Начальник Генерального штаба Войцех Кукула пояснил, что дроны покинули территорию Польши, не нанеся ущерба. Где именно они пересекли границу, армия не раскрыла. Это означает, что Польша, которая имела средства и возможности перехватить российские беспилотные летательные аппараты, позволила им вернуться на территорию Украины, чтобы продолжить атаку.