Под видом свадьбы на разукрашенных авто по Латвии везли… нелегалов: подробности

Как сообщили в Государственной пограничной службе, 3 сентября пограничники заметили на небольшой дороге в Краславском районе белый автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого проигнорировал требование остановиться и скрылся. Пограничники начали преследование.

На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции и Департамента авиации и специальных операций Государственной пограничной охраны, вскоре был замечен аналогичный автомобиль Volkswagen Toureg белого цвета, водитель которого также проигнорировал требование остановиться и скрылся с места происшествия. Обе машины были украшены красными лентами и свадебными украшениями.

В результате поисков пограничники в Роббежниекской волости обнаружили 14 человек азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и видов на жительство. В ходе беседы с ними было установлено, что их должен был встречать мужчина.

Вскоре пограничники обнаружили брошенный в поле автомобиль Porsche Cayenne в волости Роббежниеки и брошенный на обочине дороги автомобиль Volkswagen Toureg в волости Дагда. В ходе оперативно-розыскных мероприятий пограничники также задержали в Краславском крае гражданина Эстонии, управлявшего Porsche.

В отношении перевозчика нелегальных мигрантов возбуждено уголовное дело по статье 285.1 Уголовного закона за предоставление возможности незаконного проживания в Латвии большому числу лиц. Гражданин Эстонии также привлечен к административной ответственности за невыполнение требований пограничников.

В итоге «было предотвращено незаконное пересечение государственной границы» 14 нелегальных мигрантов.

Fоtо: Valsts robežsardze